Vyrobil unikátní iPhone a chce ho prodat. Zájemci už nabízejí závratné sumy

Apple se léta zuřivě brání tomu, že by kvůli nařízení EU musel své iPhony, pokud by je chtěl v Evropě nadále prodávat, vybavit univerzálním USB-C portem namísto vlastního lightningu. Mladý Švýcar vystupující pod pseudonymem Kenny Pi se proto před časem rozhodl, že nabíjecí porty na svém iPhonu X vymění. A skutečně se mu to podařilo: přes USB-C může iPhone normálně nabíjet, bez problému funguje i přenos dat (více viz Podomácku si upravil iPhone. Apple se přitom této změně zuřivě brání).

Jeho kutilský zásah vzbudil značný zájem. Technické weby publikovaly desítky článků a video, v němž Pi svůj unikátní iPhone představil, má od zveřejnění 9. října téměř 1,4 milionu zhlédnutí. Začátkem listopadu se proto rozhodl svůj jedinečný iPhone X prodat prostřednictvím aukčního portálu eBay. Startovací cena, za niž byl telefon k mání, byla jeden dolar (22 korun). To, co se následně strhlo, patrně Pi nečekal.

Už o dva dny později, ve středu 3. listopadu, se nabídky přehouply přes hranici deseti tisíc dolarů, tedy v přepočtu téměř 220 tisíc korun. A o den později byla učiněna již šesticiferná nabídka. V době psaní článku, kdy bylo učiněno celkem 173 nabídek, ta aktuálně nejvyšší činila 100 100 dolarů. Tedy v přepočtu téměř 2,2 milionu korun.

Je s podivem, že je vůbec někdo ochotný takovou sumu nabídnout. O to víc při vědomí, že vůbec nemusí jít o konečnou částku. Aukce totiž stále běží. Končí až ve čtvrtek 11. listopadu v pět hodin večer. V ceně telefonu (bez příslušenství) je nicméně zahrnut i půlhodinový hovor, bude-li mít nový majitel na autora netradičního iPhonu jakýkoli dotaz.

Pi má ovšem i pár podmínek. Nový majitel nesmí iPhone obnovit, aktualizovat či vymazat, rovněž jej nesmí používat jako běžný telefon, natož aby ho napadlo se dostat do jeho útrob. Jen při splnění těchto podmínek může novému majiteli garantovat, že bude telefon fungovat.

Následně však dodává, že si nový majitel může s telefonem dělat, co se mu zamane. V takovém případě však nemůže očekávat, že se dovolá nějaké náhrady, pokud se z telefonu stane jen nefunkční a patrně i hodně drahé těžítko. Podle autora je nutné brát na vědomí, že jde přece jen o pouhý prototyp.

Každopádně jakkoli se může podobná úprava jevit jako snadný úkol, opak je pravdou. Již z krátkého videa, kde Pi svůj jedinečný iPhone poprvé představil, bylo patrné, že vůbec nejde o jednoduchou záležitost. Nahrazení originálního lightning konektoru portem USB-C si vyžádalo úpravy základní desky i softwaru, ke slovu se dostal i 3D tisk.

V den, kdy dal svůj iPhone X s USB-C portem do prodeje, zveřejnil Pi na YouTubu také video, v němž podrobněji popisuje zrod tohoto unikátního zařízení: