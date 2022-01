Unikátní iPhone s USB-C má konkurenta. Možná jej potká stejný úděl

Po loňském počinu studenta robotiky Kena Pillonela bude na každý další obdobně upravený iPhone pohlíženo jako na „ten další v řadě“. Případní autoři se s tímto faktem musí buď smířit, nebo přijít s něčím navrch. A to se Gernotu Jöbstlovi podařilo. Je totiž sice autorem v pořadí druhého iPhonu X opatřeného USB-C portem, ale oproti autorovi toho prvního se mu podařilo zachovat jednu ze zásadních továrních vlastností telefonu.

Standardní iPhone X totiž disponuje stupněm krytí IP67. To znamená, že je nejen plně odolný proti vniknutý prachu, ale zejména voděodolný, ve vodě tak bez újmy vydrží půl hodiny až v hloubce jednoho metru. Jöbstl podle portálu 9to5mac tvrdí, že jím upravený iPhone s USB-C má port vyrobený tak, že o tuto „tovární“ vlastnost telefon nepřišel. Svůj výtvor tak označuje za první voděodolný iPhone s USB-C na světě.

Inspiraci Pillonelovým počinem Jöbstl nikterak netají. Nejdůležitějším krokem pro jeho vlastní výtvor bylo nalezení vhodného, tedy voděodolného USB-C portu. Jeho implementace do iPhonu se však neobešla bez vytvoření vlastního dílu v podobě držáku nabíjecího modulu, k jehož výrobě použil i uhlíková vlákna.

Jedinou vadou na kráse, kterou autor ve videu zveřejněném na YouTubu přiznává, je fakt, že k izolaci kabeláže po jejím připájení použil vteřinové lepidlo. Jedno se tak musí Jöbstlovi nechat, nic netají, byť toto je zrovna záležitost, kterou běžný uživatel tohoto telefonu patrně nikdy neuvidí. Vteřinové lepidlo bylo podle portálu 9to5mac zjevně použito i k utěsnění okolí „transplantovaného“ USB-C portu.

Ale zpět ke zmínce o uživateli tohoto telefonu. Jöbstl se svůj počin stejně jako Ken Pillonel rozhodl prodat, a to již 19. ledna. Zvolí přitom stejnou formu prodeje, která historicky prvnímu iPhonu s USB-C prakticky srazila vaz, tedy aukci na aukčním portálu eBay.

Finanční nabídky sice Pillonel dostával, ale jak se už během aukce ukázalo, spousta z nich nebyla myšlena vážně. A to zjevně ani ta konečná ve výši 86 001 dolarů, tedy v přepočtu téměř 1,9 milionu korun, jelikož telefon po konci aukce nabídl prostřednictvím svého webu znovu k prodeji. Na aukci se totiž sesypali trollové, kteří za unikátní iPhone nabízeli až nesmyslně vysoké částky (více viz Za unikátní iPhone nabízeli i dvě miliardy. Jenže to byli trollové).

Je víceméně pravděpodobné, že stejný úděl potká i Jöbstlův počin. Je však možné, že informace o tom, že Pillonel svůj telefon touto formou nakonec neprodal, se k němu nedostala. Zahraniční média totiž nadále informují, že prodej prvního iPhonu s USB-C skončil úspěšně.

Sám Apple se nutnosti použít ve svých zařízeních univerzální USB-C port stále brání, svého ligtningu se nehodlá vzdát (více viz Applu se nelíbí jednotná nabíječka EU. Nechce se vzdát svého konektoru). Evropská komise chce totiž povinnost zavést ve snaze usnadnit život zákazníkům a snížit objem elektronického odpadu. Snaží se o to od roku 2009, tedy již 13 let. A stále bez zjevného úspěchu. Loni v září nicméně představila návrh pravidel, na jejichž základě se budou všichni výrobci muset tomuto standardu přizpůsobit (více viz EU bude nabíjet jen pomocí USB-C, navrhl Brusel, aby snížil objem odpadu).