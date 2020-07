Francie stopku Huaweii nedala. Ale bude od spolupráce s ním odrazovat

Deníku Les Echos to řekl ředitel francouzské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ANSSI) Guillaume Poupard. „Mohu říci, že naprostý zákaz tady nebude,“ poznamenal Poupard. „Ale provozovatele, kteří (zařízení) od Huaweie v současnosti nepoužívají, budeme podněcovat, aby k němu nepřecházeli,“ pokračoval.

S Huaweiem už spolupracují dva ze čtyř francouzských operátorů – Bouygues Telecom a SFR. Státem kontrolovaný Orange si vybral evropské konkurenty čínské firmy, společnosti Nokia a Ericsson.

„Těm, kteří Huawei už používají, udělujeme povolení na období od tří do osmi let,“ uvedl Poupard. Ti operátoři, kteří zatím výslovné povolení používat pro sítě 5G vybavení od Huawei neobdrželi, mají podle něj počítat s tím, že jejich žádost byla zamítnuta. Dodal, že rozhodnutí je motivováno ochranou nezávislosti a nikoli nepřátelstvím vůči Číně.

Už loni v listopadu státní tajemnice na francouzském ministerstvu hospodářství a financí Agnés Pannierová-Runacherová informovala, že francouzská vláda žádného zájemce o budování 5G sítí nevyloučí. „Nebudeme následovat postoj Spojených států,“ dodala. Kvůli případným bezpečnostním hrozbám si však Francouzi vyhradili právo prověřit všechny dodavatele zařízení pro tyto sítě (více viz Francouzi si Huawei pohlídají, ale 5G síť stavět může).

K vyloučení čínského telekomunikačního giganta z budování západních mobilních sítí nové generace vyzvala své spojence právě vláda Spojených států. Peking obvinila, že zařízení Huawei používá ke špionáži. Čínský podnik tato obvinění dlouhodobě odmítá (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR).

Udělejte z nás nepřátele a ponesete následky

S překážkami se Huawei potýká i ve Velké Británii. Zprávy, že úřady, které firmě v lednu povolily omezenou roli v budování budoucí sítě 5G, mění pod tíhou amerických sankcí proti Huaweii názor a mohly by její zapojení zakázat, přinesl list The Sunday Telegraph. Britský ministr kultury Oliver Dowden tyto informace odmítl komentovat, ale řekl, že rozhodnutí Velké Británie „není vytesané do kamene“.



Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien v reakci na kroky agentury ANSSI Paříž vyzval, aby „podnikla konkrétní kroky k vytvoření otevřeného, spravedlivého a nediskriminačního prostředí pro podniky ze všech zemí, včetně podniků čínských“.

Směrem k Londýnu ohledně omezování zapojení firmy Huawei do telekomunikačních sítí zaznělo varování. „Chceme být vašimi přáteli. Chceme být vašimi partnery. Ale pokud chcete z Číny udělat nepřátelskou zemi, budete muset nést následky,“ řekl podle agentury Reuters čínský velvyslanec ve Velké Británii Liou Siao-ming.

Britská vláda podle BBC obdržela zprávu Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCSC). Úředníci ji teď zkoumají a posléze dají doporučení premiérovi. Podle BBC se očekává, že úřad služby firmy Huawei nadále nedoporučí, protože její výrobky vinou nových amerických sankcí nejsou dostatečně bezpečné.

Před používáním softwaru i hardwaru Huawei varoval předloni i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Premiér Andrej Babiš poté úřadu vyčetl, že varování vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Šéf NÚKIB Dušan Navrátil byl do roka z čela úřadu odvolán.