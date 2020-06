Británie by měla přezkoumat účast Huaweie v 5G sítích, říká šéf NATO

Západ by měl zareagovat na skutečnost, že se k němu Čína v různých oblastech přibližuje. Británie by proto měla z bezpečnostního hlediska přezkoumat účast čínské technologické firmy Huawei ve své zamýšlené mobilní síti páté generace (5G). Podle agentury Reuters to prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Londýn v lednu navzdory kritice ze Spojených států povolil čínské společnosti omezenou účast na budování své sítě nové generace.

„Věřím, že vláda Spojeného království navrhne své sítě způsobem, který je bude chránit, a zajistí, aby měla bezpečné 5G sítě,“ řekl Stoltenberg britské BBC. „Proto si také myslím, že je důležité, aby se uskutečnilo nové přezkoumání, jak toho dosáhnout,“ dodal.

„Čína se k nám přibližuje. Vidíme to v Arktidě, vidíme, že mocně investují do kritické infrastruktury v Evropě, a samozřejmě také vidíme, že Čína působí v kyberprostoru,“ prohlásil Stoltenberg. „Takže nejde o nasazení sil NATO v Jihočínském moři, nýbrž o odpověď na skutečnost, že se k nám Čína přibližuje,“ doplnil.

Premiér Boris Johnson v lednu umožnil omezenou roli čínské technologické společnosti při výstavbě britských 5G sítí. „Vysoce rizikoví prodejci“, jako je firma Huawei, se budou moci účastnit výstavby těch částí sítí, které nebudu bezpečnostně citlivé. Rozhodnutí se setkalo s negativní odezvou u nejbližšího britského spojence Washingtonu, který se snaží čínskou technologickou společnost z budování sítí příští generace v západních zemích vyřadit. Čínský podnik naopak rozhodnutí britské vlády uvítal.

Koronavirová pandemie, rozpory ohledně Hongkongu a protičínská politika amerického prezidenta Donalda Trumpa nicméně Británii přiměly vztahy s Pekingem přehodnocovat. V důsledku toho nyní britské Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost analyzuje dopad amerických sankcí proti firmě Huawei na budování 5G sítí v zemi.

Některé evropské země daly souhlas, aby se Huawei mohl podílet na výstavbě sítí 5G, přestože celkově Evropská unie zatím účast čínské firmy stále řeší. Pozitivně se k účasti Huaweie vyjádřila třeba Francie nebo Maďarsko.