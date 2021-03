Americké embargo dohnalo Huawei i v Číně. Přišel o pozici tržního lídra

Nejprodávanější značkou na čínském trhu smartphonů se v lednu podle údajů agentury Counterpoint Research stalo Oppo. K získání pozice tržního lídra stačilo značce patřící do koncernu BBK Electronics přitom „pouhých“ 21 %. O pouhé jedno procento tak překonala sesterské Vivo a také nedávnou tržní jedničku, společnost Huawei.

Právě ta v poslední době nejvíce tratila. A to hlavně vinou amerických sankcí, kvůli nimž se potýká s nedostatkem komponent potřebných k výrobě smartphonů. Společnost se proto více zaměřila na prémiový trh. V ostatních segmentech tak zůstalo velké pole působnosti pro ostatní dravé domácí hráče, kteří se už v minulosti netajili tím, že si brousí zuby na tržní podíl svého rivala ochromeného americkými sankcemi (více viz Konkurence jde Huaweii po krku. Chce jeho podíl na trhu).

Lze tedy předpokládat, že Vivo, které se s někdejší čínskou jedničkou dělí o druhou pozici, Huawei brzy překoná. Jeho tržní podíl by se měl i nadále zmenšovat. A to i například kvůli loňskému prodeji levné značky Honor, původně mateřské značce se tímto krokem zrodil nový konkurent. Nový vlastník Honoru, kterým je společnost Shenzhen Zhixin New Information Technology, má s touto značkou totiž velké plány (více viz Honor může zase dýchat. Produkci chce rozjet ve velkém).

Huawei má navíc letos právě kvůli přetrvávajícím restrikcím ze strany USA také výrazně omezit produkci smartphonů. Čínská společnost již dodavatelům oznámila, že její objednávky poklesnou o více než 60 %. Nelze přitom vyloučit ani výraznější pokles (více viz Huawei pod embargem nemůže dýchat. Výrazně omezí produkci smartphonů).

Agentura Counterpoint tak předpovídá, že podíl Huaweie na čínském trhu bude klesat po celý letošní rok. A domácí konkurence jistě nenechá nic náhodě a bude se snažit zaplnit pomyslnou díru na trhu. Například domácí Xiaomi dělily v lednu od tržního podílu Huaweie pouhé čtyři procentní body, přičemž shodně 16% podílu dosáhl v Číně i americký Apple. Svou pozici by si mohlo vylepšit i Oppo, pozitivní vliv byl mohl mít očekávaný nový top model Find X3 Pro, na který společnost už láká na Twitteru. Novinku představil ve čtvrtek 11. března.



OPPO @oppo Introducing the #OPPOFindX3Pro, our latest high-end flagship series. #AwakenColour https://t.co/GxerLioEq3 oblíbit odpovědět

Za lednový úspěch Oppo ovšem nevděčí jen pádu Huaweie. Hlavní analytik společnosti Counterpoint Research Varun Mishra zmiňuje i úspěšné přepracování loňské produktové nabídky, kdy v rámci modelové řady Reno dokázala společnost nabídnout schopnější zařízení za nižší cenu ve srovnání s předchůdcem – modelem Reno 5 si tak zvýšila konkurenceschopnost v segmentu dostupných prémiových smartphonů. Svým dílem přispěla také úspěšná řada A spadající do střední třídy, která dokázala v širokém cenovém pásmu uspokojit poptávku po 5G přístrojích v Číně.