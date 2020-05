Huawei v ještě větších problémech. Nebude mít z čeho vyrábět smartphony

Embargo na spolupráci s americkými či Američany spoluvlastněnými společnostmi bylo prodlouženo o rok, původně začalo platit loni v květnu. Jedinou šancí pro americké společnosti a i Huawei jsou výjimky, o které musí zažádat dodavatelé. Někdy je uděleno – Huawei tak může používat operační systém Microsoft v počítačích –, většinou ho však americká administrativa neudělí. Což je zatím i případ Googlu.

Huawei tak nadále nemůže u úplně nových modelů představených po loňském květnu používat služby Googlu. A bez nich jsou smartphony mimo čínský trh obtížně prodejné. Huawei samozřejmě nové modely představuje a na domácím čínském trhu je úspěšně prodává, je tamní jedničkou s podílem přes čtyřicet procent.

Čínský trh je největší na světě, takže výpadky prodejů mimo Čínu mu zatím relativně dobře kompenzuje. Huawei je tak stále světovým výrobcem číslo dva. Jenže i to se může změnit, protože Huawei bude v nejbližší době řešit i problémy s dodávkou součástek pro telefony.

Komplikované výrobní propojení

Smartphony Huawei používají procesory HiSilicon Kirin z vlastního vývoje. Tudíž na první pohled by zde žádný problém nastat neměl. Jenže je to mnohem složitější. Výroba procesorů je velmi náročná, a tak si je Huawei nechává, stejně jako mnozí další výrobci smartphonů, vyrábět externě. Hlavním dodavatelem procesorů pro Huawei je prozatím společnost TSMC. Jenže to platí jen do září.

Huawei totiž od 13. srpna nebude moci využívat technologie amerických společností. A ty tchajwanské TSMC využívá. Zákazníky TSMC jsou všichni přední vývojáři mobilních (i jiných) procesorů, jako je Qualcomm, Apple, MediaTek, Broadcom a další. Proto Huawei hledá jiného výrobce procesorů. A těch není mnoho.



Tedy těch zvládajících pokročilé technologie. Je zde Samsung s procesory Exynos, který však asi Huaweii dodávat nebude a navíc je opět pravděpodobné, že také využívá americké technologie.

Kulhající alternativa

Jedním z možných dodavatelů čipů měla být společnost Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Ta ovšem podle serveru Digitimes není na tak vysoké technologické úrovni, aby požadavky Huaweie splnila. SMIC koncem loňského roku začal vyrábět procesory technologií 14nm FinFET a zatím jen ve zcela okrajovém množství. Navíc Huawei potřebuje mnohem pokročilejší technologie. U TSMC si Huawei objednal procesory vyráběné technologií 7nm a dokonce 5nm FinFET.

Teoreticky by SMIC mohl vylepšit výrobní proces, jenže k tomu by potřeboval americké technologie, ke kterým se nedostane. Zajímavé je, že proti SMIC vedlo konkurenční TSMC několik soudních pří ohledně zneužití duševního vlastnictví. Výsledkem je, že deset procent čínského konkurenta teď vlastní.

Takže se Huawei začíná točit v bludném kruhu. Pro levnější modely Huawei nějaké procesory sežene, pro ty drahé však nikoliv. Což může výrazně ohrozit jeho pozici na domácím trhu.