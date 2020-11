Konkurence jde Huaweii po krku. Chce jeho podíl na trhu

V srpnu společnost Huawei uvedla, že nebude schopna vyrábět čipy pro své nejdražší chytré telefony. „Nyní pozorujeme, ať už jde o Xiaomi, Oppo nebo Vivo, že zlepšují výhled na příští rok,“ uvedl Derek Wang z firmy Realme, která sdílí dodavatelský řetězec s firmou Oppo, a dodal: „Jsou přesvědčeny, že sankce firmu Huawei na mezinárodním trhu více či méně poškodí a možná budou chtít jí část tržního podílu vzít.“

Firma Realme, která na český trh vstoupila oficiálně loni v prosinci (více viz Další cenové hity jsou v Česku. Lákavá realme stojí polovinu než konkurence), byla založena v roce 2018 a letos meziročně patrně zdvojnásobí odbyt svých chytrých telefonů na 50 milionů. Pomocí nízkých cen si vybudovala základnu v jihovýchodní Asii a v Indii. Příští rok hodlá expandovat v oblasti nejluxusnějších telefonů v Evropě a Číně, a to nehledě na situaci společnosti Huawei.

Spojené státy Huawei už delší dobu obviňují z krádeže technologií a podezřívají ze špionáže pro čínskou vládu. To ovšem čínský podnik dlouhodobě odmítá (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR). V srpnu administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila zpřísnění květnových sankcí, které čínskému podniku znemožňují získat bez zvláštního povolení čipy vyvinuté či vyráběné s využitím amerických technologií (více viz Huawei by mohl kvůli USA skončit s výrobou smartphonů).

V letošním prvním pololetí Huawei krátce předstihl jihokorejský Samsung a byl největším výrobcem mobilních telefonů na světě (více viz Svět Huawei odepsal, ale jemu to nevadí. Díky čínskému trhu je jedničkou). Ve třetím čtvrtletí nicméně čínské firmě klesl odbyt o 23 procent na 51,7 milionu přístrojů, uvedla společnost Canalys. Ve třetím čtvrtletí tak měl Huawei na čínském trhu stále ještě 41,2 procenta, podíl firmy Vivo činil 18,2 procenta, zatímco firma Oppo ovládala 16,8 procenta a Xiaomi 12,6 procenta. Americký Apple měl na čínském trhu podíl 6,2 procenta. Poptávku však zvyšují jeho přístroje z nové řady iPhone 12, které mohou využívat mobilní sítě páté generace (5G).

Společnosti Xiaomi se výhled objednávek na období mezi čtvrtým čtvrtletím 2020 a první kvartálem příštího roku zvýšil na 100 milionů přístrojů. Je tak o 50 procent vyšší než před srpnovým zostřením sankcí proti firmě Huawei. Výhled společností Oppo a Vivo se od srpna zvýšil asi o osm procent na 90 milionů, respektive 70 milionů přístrojů, informovala výzkumná společnost Isaiah Research. Objednávky Huawei na toto období naopak klesly o 55 procent na 42 milionů přístrojů. Společnost navíc oznámila, že prodá svou dceřinou značku Honor (více viz Konec spekulacím. Honor změní majitele, Huawei značku prodává).