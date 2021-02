Huawei pod embargem nemůže dýchat. Výrazně omezí produkci smartphonů

Huawei letos hodlá vyrobit 70 až 80 milionů smartphonů. Vyplývá to z informací od dodavatelů čínské společnosti, kteří byli z její strany vyrozuměni o objemu plánovaných objednávek. To by znamenalo tedy o více než 60 % nižší produkci oproti loňskému roku, kdy Huawei vyrobil celkem 189 milionů smartphonů.