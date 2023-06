Finta ušetří peníze za data v zahraničí. Není však pro každý mobil

ilustrační snímek

S létem výrazně stoupá využití roamingu. V rámci EU to není potřeba řešit, až na vzácné výjimky, jako jsou vybrané datové předplacenky, se můžete chovat jako doma. Služby čerpáte či platíte jako v Česku. Potud je to bezproblémové. Jenže jak vytáhnete paty za hranice regulovaného roamingu, tak začíná cenové rodeo.

A nemusí to být nutně nějaká vzdálená exotika, v létě se leckdo vydá do Turecka, Tuniska nebo třeba do Černé Hory. V roamingu se v zemích mimo EU platí za vše, i za příchozí hovor. Dnes jsou však důležitá data a ta jsou velmi drahá. Za příklad použijeme Turecko, které je velmi populární. Za minutu volání zaplatíte podle operátora 30 až 42 korun, za SMS zaplatíte 10 až 12 korun. Je to drahé, ale bez volání se obejdete a pár SMS vás nezruinuje.

Pořádné překvapení přijde až při pohledu do ceníku mobilních dat. Pokud si nepořídíte nějaký balíček, tak základní ceny tuzemských operátorů jsou následující: O2 - 3,90 Kč, Vodafone - 7,70 Kč a T-Mobile - 75 Kč a pozor, za jediný MB přenesených dat. Pokud byste třeba za týden vyčerpali vcelku průměrný objem 1 GB, tak u O2 vás to bude stát 3 900 korun, u Vodafonu 7 700 korun a u T-Mobile těžko uvěřitelných 75 000 korun. Tedy spíš teoreticky, operátoři vás do takových šílených účtů v praxi ani nepustí. Ušetřit můžete s balíčky, více najdete v tomto článku. V rámci balíčků lze snížit cenu za jeden MB i hluboko pod korunu. Pro komplexní využití je asi nejlepší balíček Roaming na den od Vodafonu, který za 199 Kč nabídne neomezené příchozí a odchozí hovory a 500 MB dat. Ale za týden dovolené zaplatíte 1 400 korun.