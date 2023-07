Pokud zůstanete v Turecku déle, tak se váš telefon prodraží o 16 200 Kč

Turisté navštěvující Turecko v rámci běžné dovolené, nic řešit nemusí. V roamingu vůbec nic a klidně si mohou pořídit i místní výhodnou předplacenku. Ovšem pokud by v zemi chtěli zůstat déle než tři měsíce, budou muset vlastní telefon zaregistrovat. Což není vůbec levné, poplatek po posledním razantním zvýšení vyjde v přepočtu na 16 200 korun. Navíc lze takto registrovat jen jeden telefon během tří let.

Turecko totiž výrazně omezuje dovoz smartphonů ze zahraničí. Celý problém se tak výrazně dotýká především místních obyvatel. Ti musejí ihned po dovozu přístroje zaplatit tento poplatek, jinak se nový dovezený přístroj nezaregistruje do sítě a bude nepoužitelný. Poplatek se totiž vztahuje na výrobní číslo (IMEI), kterým se telefon registruje do sítě.

Poplatek se výrazně zvýšil od 7. července. Do té doby se za dovezený telefon platilo 6 100 lir, po tomto datu 20 tisíc lir. V přepočtu to bylo 5 tisíc korun, po zvýšení to je zhruba 16 200 Kč podle aktuálního kurzu. V důsledku zvýšení poplatku se tak tisíce tureckých občanů vydalo na přelomu června a července do zahraničí na nákupy smartphonů.

IMEI poplatek jako dovozní daň

Oficiálně je registrační poplatek odůvodněný jako obrana před dovozem potenciálně rizikových padělaných přístrojů, které nesplňují bezpečnostní standardy. V praxi budou důvodem vysoké ceny přístrojů v Turecku a výběr daně za dovoz. Třeba Apple iPhone 14 Pro 128 GB, který v Česku vyjde aktuálně na 28 990 Kč, se v Turecku prodává v přepočtu za 52 tisíc korun. Úplně základní iPhone 14 128 GB v Turecku vyjde na 39 500 korun, v Česku aktuálně už na 18 990 Kč.

U jiných přístrojů už tak velké rozdíly nejsou. Třeba Samsung Galaxy S23 256 GB stojí v Turecku v přepočtu 25 400 korun, v Česku ho pořídíte za 21 990 Kč. Levnější Samsung Galaxy A54 256 GB stojí v Turecku zhruba 13 tisíc korun, v Česku pak 10 990 Kč. Poslední příklad z kategorie levných telefonů je Realme C55, které v Turecku vyjde na 5 800 Kč, v Česku pak stejná varianta stojí 4 400 Kč. Všechny ceny odpovídají nabídce velkých elektrořetězců v Turecku a v Česku.

IMEI registrační poplatek je v podstatě dovozní daň, která by se jinak vybírala obtížně. Takto navázanou na registraci IMEI ji lze naopak vybírat velmi efektivně. Bez registrace je telefon k ničemu.