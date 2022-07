V EU datujete jako doma, ale pozor na výjimky. Na neomezená data zapomeňte

S koncem školního roku zamíří statisíce Čechů na letní dovolenou. V případě, že ji budou trávit kdekoli v tuzemsku, nemusí z pohledu mobilních služeb nic řešit. To prakticky platí i o dovolenkovém čase stráveném v přilehlých státech i v Čechy nejoblíbenějších dovolenkových destinacích, tedy Chorvatsku, Řecku či Itálii. Od poloviny června 2017 totiž v EU platí princip „roam like at home“ (RLAH), tedy „v roamingu jako doma“.

Ve státech EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP), jehož členy jsou i Norsko, Island a Lichtenštejnsko, tak voláte, esemeskujete a datujete za stejných podmínek jako doma, tedy bez jakýchkoli příplatků. To znamená, že třeba i navigaci v telefonu můžete používat bez obav z jakýchkoli příplatků, pokud máte v rámci svého tarifu k dispozici dostatečný datový objem.

Obsahuje-li váš tarif či měsíční balíček navíc i volné jednotky, pak je využíváte i v EU a EHP. Tedy vyjma těch určených do vlastní sítě. Takové nelze totiž po přihlášení do sítě zahraničního operátora čerpat. Pozor tedy třeba i v příhraničí, kde se váš mobil může přihlásit do zahraniční sítě namísto té domácí, která nemá v daném místě dostatečně silný signál. Předejít tomu lze deaktivací roamingu v telefonu či změnou automatického vyhledávání sítě v nastavení telefonu na manuální výběr.

To se může hodit nicméně i v zahraničí, a to třeba konkrétně ve Francii, v Itálii, Německu či Rakousku v případě, že dovolenou trávíte v blízkosti hranic s neunijním Švýcarskem, na které se tak princip RLAH nevztahuje. Zabráníte tedy automatickému přehlášení na silnější síť neunijního operátora, jejíž využití by znamenalo zcela jiný přístup k účtování spotřebovávaných služeb. V závislosti na operátorovi totiž třeba minutový hovor ze Švýcarska vyjde na minimálně 30,52, maximálně pak 42,35 koruny. A pozor, platí se i příchozí hovory. Minuta vyjde na až 24,20 koruny. Odeslání SMS stojí mezi 9,60 a 12,10 koruny. A data? V jejich případě jsou rozdíly propastné: zatímco u O2 stojí 1 MB „jen“ 3,90 koruny, tak u Vodafonu je to již 7,70 koruny a u T-Mobilu pak závratných 75 korun.

Mimo EU a EHP jsou nicméně i další destinace, v nichž Češi rádi tráví letní dovolené. Namátkou třeba Turecko či Egypt. Konkrétně v Egyptě přitom minutový odchozí hovor může přijít i na 66,55 koruny, příchozí pak v závislosti na operátorovi stojí až 54,45 koruny. V případě mobilních dat jsou pak sazby shodné jako ty, které si operátoři účtují při pobytu ve Švýcarsku. A pozor třeba na Kypr, ten je totiž rozdělený na evropskou a tureckou část (Severní Kypr). Zatímco v té první budete služby využívat stejně jako doma, tak ve druhé platí ceny jako ve Švýcarsku. Naopak v exotických destinacích, jako jsou Martinik, Guadeloupe či Francouzská Guyana, využíváte mobilní služby stejně jako doma. Jde totiž o zámořské departmenty Francie.

Jak je to v EU s těmi neomezenými daty?

U tarifů s omezenou porcí dat není v rámci EU a EHP při obvyklé spotřebě nutné prakticky cokoli řešit. Prováděcí nařízení Evropské komise se dotýká spíš zákazníků, kteří využívají tarify s neomezenými daty. Operátoři jsou totiž oprávněni spotřebu dat v roamingu limitovat. Datový limit v EU se vypočte jako podíl dvojnásobku ceny datového balíčku/tarifu s mobilními daty bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data (od 1. 7. 2022 to jsou 2 eura za 1 GB). O tom, jaký datový objem může zákazník s datově neomezeným tarifem v EU a EHP vyčerpat bez příplatku, informují operátoři přímo u daných tarifů. Tedy i u těch s neomezenými daty.

Nejjednodušší přístup má dlouhodobě Vodafone, který bez ohledu na variantu datově neomezeného tarifu uplatňuje v EU pouze jeden jediný datový roamingový limit ve výši 64 GB. Tento limit platí i pro datově neomezený studentský tarif.

„Po jeho vyčerpání zákazník zaplatí regulovanou cenu,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Charlota Dědková z tiskového oddělení Vodafonu s tím, že tato cena se mění v souladu s nařízením EU.

Tedy k 1. červenci, od kdy platí nový cenový strop i za hlasové služby: do roku 2024 bude činit 0,022 eura, od roku 2025 pak 0,019 eura. SMS pak jsou zastropovány na 0,004 eura s následným poklesem na 0,003 eura. Evropské orgány se totiž už koncem loňského roku dohodly na další desetileté platnosti stávajícího systému RLAH (více viz Za ceny jako doma budeme z EU volat či surfovat dalších deset let).

Ale zpět k datově neomezeným tarifům a čerpání dat v EU. U O2 již záleží na tom, jaký tarif s neomezenými daty zákazník využívá. Vůbec největší objem dat, konkrétně 90 GB, může vyčerpat ten s nejvyšším tarifem Neo Platinový (datově neomezený tarif za 2 499 korun za měsíc). S tarifem Neo Zlatý (1 599 korun za měsíc) lze v EU vyčerpat 60 GB dat, s Neo Stříbrný pak 50 GB, Neo Bronzový 45 GB a s Neo Modrý 40 GB. U datově neomezeného studentského tarifu You Neo pak datový EU limit činí 35 GB.

„Po vyčerpání EU limitu zůstává zákazník dále připojený a čerpá data, která se účtují ve formě příplatku. Ten pokrývá náklady ve velkoobchodních cenách, za které operátor nakupuje data od ostatních operátorů,“ informovala tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová s tím, že operátor každému zákazníkovi hlídá útratu až do výše 1 500 korun.

„Po dosažení této částky se pak může sám rozhodnout, zda si tento ochranný limit obnoví a bude pokračovat v placeném připojení dál,“ doplnila.

I u T-Mobilu se množství dat, která lze u datově neomezených tarifů v EU vyčerpat, odvíjí od daného tarifu. Vůbec největší datový objem si užijí zákazníci operátora využívající nejvyšší dostupný tarify, tedy Neomezeně 5G XXL (1 575 korun za měsíc). Ti mají v unijních státech k dispozici 53 GB. S tarifem Neomezeně 5G XL (1 275 korun za měsíc) je to o 10 GB méně, s Neomezeně 5G L (1 075 korun za měsíc) je to již „jen“ 37 GB. U tarifů Neomezeně XXL a Neomezeně XL jsou pak limity 33 a 30 GB. U studentského datově neomezeného tarifu (Student neomezeně) ja pak limit v EU 22 GB.

„Do této stanovené výše čerpá zákazník data v EU za stejných podmínek jako doma. Pokud zákazník data v roamingu vyčerpá, může si buď dokoupit další balíček dat, nebo si zvolit, že za každý vyčerpaný MB dat mu budeme účtovat regulovaný příplatek,“ uvedla Zuzana Netolická z tiskového oddělení T-Mobilu s tím, že jeho výše je opět stanovena unijní regulací.

A co Velká Británie? Mám se bát příplatků?

Je tomu již téměř dva a půl roku, co Velká Británie formálně vystoupila z Evropské unie. Od konce ledna 2020 tak přestaly roamingové sazby v této zemi teoreticky podléhat evropské regulaci. Nicméně díky přechodnému období, během kterého obě strany řešily vzájemné budoucí obchodní vztahy, se tak odchod Britů z Unie do cen roamingu a potažmo i mezinárodních hovorů nepromítl. A nestalo se tak ani po uzavření obchodní dohody, která vstoupila v platnost 2. ledna 2021.

Už tehdy operátoři shodně informovali, že k žádné změně, co se zařazení Velké Británie do jiné roamingové zóny týče, prozatím nedojde (více viz Roaming ve Velké Británii kvůli brexitu nepodraží. Alespoň prozatím). A na jejich přístupu se nic nemění ani v současnosti.

„Operátor O2 zachoval všem zákazníkům výhodné podmínky pro roaming ve Spojeném království (UK) i po vystoupení této země z EU. Zákazníci zde tak i nadále mohou používat roamingové služby a účtování tak, jak jsou zvyklí v jiných EU zemích,“ uvedla pro redakci Mobil.iDNES.cz Zachariášová z O2.

Totéž platí i pro zákazníky T-Mobilu. „Na našem postoji se nic nezměnilo a zákazníci mohou využívat roaming (ve Velké Británii) jako ve zbytku EU, tedy v zóně 1,“ uvedla Zuzana Netolická z tiskového oddělení.

Nic se nemění ani pro zákazníky Vodafonu. „Velkou Británii stále účtujeme jako Roam Like at Home. Pokud by k nějakým změnám v budoucnosti došlo, budeme o tom včas zákazníky informovat,“ zmínila Charlota Dědková.

Mobilní služby ve Velké Británii lze tak i nadále využívat za stejných podmínek jako doma, tedy bez obav z vyšších účtů kvůli přesunutí ostrovního království do dráže zpoplatněné roamingové zóny. K takovému kroku se žádný z tuzemských mobilních operátorů prozatím nechystá.