Apple točil opět v Česku, kousek od Samsungu. Pomozte nám najít ateliér

Byť má jen 47 sekund, mihne se ve spotu na nový iPhone 15 řada jasně rozpoznatelných míst, která nejsou našincům neznámá. Apple zavítal například na pražský Strahov, dvojnásobný zoom teleobjektivu prezentuje u velínu Strahovského tunelu, následně se při prohlížení fotek v telefonu objeví lokalita známá třeba z pohádky Pyšná princezna, kde se princ Miroslav a Krasomila schovávají před pronásledovateli. Jde o Panskou skálu v Kamenickém Šenově, této čedičové skále se pro její výraznou sloupcovitou odlučnost přezdívá Varhany.

Bystré oko však dokáže identifikovat i další místa natáčení. Například záběr, kdy Apple upozorňuje na voděodolnost novinky, byl pořízen před budovou Městského soudu v Praze na rohu ulic Slezská a Blanická na Vinohradech. Budova soudu se v klipu objeví ještě jednou, a to zhruba v jeho polovině, kdy hlavní protagonistka spěchá do vozu alternativní taxislužby, aby stihla večerní odlet do Amsterdamu.

Schodiště, které v úvodu klipu schází, se nachází v Domě zemědělské osvěty, tedy nárožní funkcionalistické budově naproti výše zmíněného soudu. Jasně rozpoznatelné je v klipu nejen schodišťové zábradlí, ale i pro tuto budovu specifický rizalit (část průčelí stavby vystupující z líce po celé výšce).

Zajímavostí pak je, že jen opodál od hlavní lokality Applu natočil loni svůj vánoční spot Samsung. Jihokorejský konkurent si tehdy vybral ulici Římská, ta ústí přímo u budovy soudu a z jedné strany lemuje i Dům zemědělské osvěty.

V klipu Applu jsou však kromě výše zmíněných míst, kde se natáčelo, ještě dvě, která se nám nepodařilo identifikovat. Poznáte střešní ateliér, který v úvodu spotu figuruje jako ubytování hlavní protagonistky, či restauraci, v níž si později prohlíží fotografie pořízené během svého pražského tripu? Napište nám do diskuze.