Česko se mobilním výrobcům zamlouvá, obzvlášť Applu

Včera večer Apple představoval své novinky, na závěr i nový Iphone 13.

Doteď jsem nemohla říct, že jsem v nové kampani, inspirované filmem Na nože (Knive Out), točené celé na Iphone 13, hrála.

Ani doma dětem - kam jdu, co dělám, co točím.

Bylo to napínavé. A vzrušující.

#vdecna #apple #iphone13 #newcampaing