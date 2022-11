Po Applu i Samsung. Pro svou vánoční reklamu si vybral pražské kulisy

Spot s názvem Quick Share the holidays with Galaxy, který Samsung zveřejnil v úterý 22. listopadu, propaguje funkci rychlého sdílení fotografií, filmů, hudby a dalších souborů mezi zařízeními z rodiny Galaxy. Tedy především smartphony a tablety. Dvojice protagonistů si touto funkcí zpestřuje vánoční veselí dospělých, které je již nudí. Zajímavější než vánoční poselství Samsungu je však místo, kde se děj spotu odehrává.

Stejně jako před lety Apple si i Samsung pro letošní vánoční spot vybral Prahu, a to konkrétně městskou čtvrť Vinohrady. Přesněji pak ulici Římská, a sice blok mezi ulicemi Anny Letenské (na druhé straně Ibsenova) a Italská. Domy, v nichž se oba protagonisté nacházejí, svou polohou odpovídají číslům orientačním 31 a 34. Tyto domy jsou však oproti těm v reklamě zcela odlišné. Filmaři tak budovy, které se ve spotu začnou coby metafora výše popsané funkce Samsungu přibližovat, do těchto míst naklíčovali.

Centrum Prahy před lety zasněžil i Apple, když tu v září 2017 natáčel tehdejší vánoční spot. Místo natáčení bylo zřejmé ihned z českých nápisů, i lokality byly známější: točilo se například u železničního mostu mezi Smíchovem a Výtoní, u dnes již neexistující horské dráhy na výstavišti v Holešovicích a v Náplavní ulici nedaleko Mánesa. Poměrně snadno identifikovatelný byl i dvůr, v němž tehdejší protagonisté tančili.

Samsung v Praze nenatáčel poprvé. Letos v červnu zveřejnila česká pobočka krátkometrážní snímek režiséra Matyáše Fáry parodující horory, který byl natočený výhradně na vrcholný Samsung Galaxy S 22 Ultra. Jeho část se filmovala například v okolí památníku na vrchu Vítkov.

Zejména Apple se v minulosti do Prahy, respektive Česka vracel poměrně pravidelně. V jeho reklamních spotech se tak kromě zřetelně rozpoznatelných pražských lokalit (např. Národní třída, Karlův most, okolí strahovského stadionu, již neexistující brutalistní komplex Transgas na Vinohradské ulici) objevila i další místa. A to například zámek v Průhonicích, Hošťálkovo náměstí v Žatci, interiéry a okolí Státního zámku Libochovice, vápencový lom Velká Amerika na Berounsku či Drážďanská vyhlídka na Děčínském Sněžníku.

Sdílení je námětem také letošní vánoční reklamy Applu. A to konkrétně sdílení zvuku přes sluchátka AirPods nebo Beats. Americká společnost si však oproti Samsungu pro natáčení spotu Holiday vybrala exotičtější destinaci, tentokrát totiž přinesla sníh do argentinského Buenos Aires a filmovými triky rovněž nešetřila. Protagonisty jsou profesionální tanečníci Vinson Fraley a Gal Zusmanovichová. Jde o první globální vánoční reklamu s hudbou se španělským textem.