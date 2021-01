Stožáry Vodafonu provozuje nová firma. Chce na ně nalákat další operátory

Ke sdílení sítí se v Česku Vodafone nakonec nedostal, firma nicméně v globálním měřítku vymyslela řešení, jak přece jen s infrastrukturou mobilních sítí nakládat efektivněji. Už během loňského roku proto vznikla společnost Vantage Towers, kterou zatím Vodafone plně ovládá, ale která je v zásadě nezávislou firmou. Tato společnost spravuje samotnou fixní infrastrukturu mobilního operátora – pobočky Vodafonu po celém světě převedly do regionálních poboček Vantage Tower většinu svých základnových stanic.

Vodafone Česká Republika převedl na českou pobočku Vantage Towers téměř 3 900 z celkových víc než pěti tisíc základnových stanic, které v Česku provozuje. Stanice, které Vodafonu zbyly, má instalované u jiných subjektů, třeba ČRa nebo i u konkurence. Speciální kapitolou je pak pokrytí pražského metra, které budují všichni tři čeští velcí mobilní operátoři v rámci společného podniku – v tom Vantage Towers nijak nefiguruje.

Vantage jinak v podstatě spravuje to, co umožní operátorovi instalovat vlastní vysílače: firmě tedy patří například pozemky (nebo nájemní smlouvy k nim), samotné věže, stožáry i další stavby včetně vzduchotechniky, kolektorů nebo kabelových tras.

Samotný hardware pro zajištění šíření mobilního signálu pak nadále patří operátorovi, i když i tady existují určité výjimky. K nim patří například vnitřní pokrytí budov, kde Vantage Towers vlastní i samotnou vysílací techniku – to aby ji mohl pronajímat i dalším operátorům, jelikož budovat indoor pokrytí vícenásobnou infrastrukturou je velmi neefektivní a nevýhodné.

Do budoucna má nadnárodní operátor v plánu prodat ve Vantage Towers minoritní podíl, chce si ale nad firmou udržet kontrolu. Při prezentaci záměrů Vantage Towers to potvrdil Vivek Badrinath, CEO společnosti. „Vzhledem k dohledu nad trhy nemohu komentovat náš záměr, ale mohu zopakovat to, co dřív řekl Vodafone, který prohlásil, že má v plánu prodat minoritní podíl,“ řekl Badrinath, aniž by jakkoli dále specifikoval například formu prodeje. Nejpravděpodobnější je nadále asi vstup na burzu, ale možností je i přímý vstup minoritního akcionáře.

Aby firma byla pro investory z tohoto hlediska atraktivní, plánuje samozřejmě i růst. Ten má spočívat v tom, že zjednodušeně řečeno poroste obsazenost jí provozovaných stožárů. V průměru dosahuje obsazenost stanic Vantage Towers hodnoty 1,38, tedy na každé základnové stanici provozuje své vysílače 1,38 operátora. Celkový evropský průměr je přitom 1,5 a třeba v USA dosahuje obsazenost hodnoty 2 – tedy že o jednu „věž“ se dělí dva operátoři. Vantage Towers se chce ve střednědobém horizontu dostat přes onen evropský průměr.

Velký potenciál k růstu má přitom právě v Česku, místní obsazenost je totiž pouze 1,1. Na drtivé většině základnových stanic má tedy své vysílače pouze Vodafone, jen na 10 % má své technologie instalovány i někdo jiný. Jiří Švarc, ředitel místní pobočky Vantage Towers, vidí potenciál k růstu mimo jiné i díky nedávno ukončené aukci kmitočtů pro 5G sítě. „5G bude vyžadovat zahuštění sítě. Zároveň byly vydraženy i frekvence vhodné pro bezdrátové pevné připojení poslední míle, v Česku je dále mnoho poskytovatelů wi-fi konektivity a další subjekty, pro které se naše stavby hodí. Vhodné jsou i pro IoT technologie, Průmysl 4.0 nebo veřejný sektor třeba v rámci PPDR služeb,“ identifikoval Švarc potenciální růstové oblasti.

Firma má kromě Vodafonu v současnosti v Česku asi sedmdesát až osmdesát dalších klientů, často jen na velmi lokální úrovni. „Jde o hráče od malých poskytovatelů připojení až po velké hráče, jako jsou Cetin, O2 nebo T-Mobile,“ říká Švarc.

Co se rozvoje infrastruktury týče, počítá Vantage alespoň v Česku s tím, že bude reagovat na požadavky svého největšího zákazníka, tedy Vodafonu. „Neznamená to, že si musí nechat stavět stanice od nás, ale měli bychom být preferovaným partnerem pro budování nových přístupových bodů. Nové stanice, které máme v plánu, se pak rovnou snažíme nabízet i dalším subjektům tak, abychom už během výstavby splnili jejich případné požadavky,“ vysvětluje Švarc.

Speciální kapitolou je podle něj budování vnitřního pokrytí, třeba v nákupních centrech nebo administrativních budovách. „Historicky bylo budování vnitřního pokrytí součástí konkurenčního boje operátorů a získávání zákazníků v daných objektech. To se ale trochu mění. I developeři vnímají, že je dnes velmi důležité zajistit pokrytí v jejich stavbách od všech mobilních operátorů. Přitom efektivní je budovat takovou infrastrukturu ideálně již při výstavbě a jen jednou, ne pro každého operátora zvlášť,“ popisuje Švarc, kde je další potenciál pro byznys Vantage Towers.

Při budování takového pokrytí se tedy firma snaží domluvit s developery co nejdříve ve fázi budování projektu s tím, že vybudované pokrytí nabídne všem operátorům, kteří o to budou mít zájem, za předem jasně definovaných „open-access“ podmínek. S těmi přitom firma často o budování pokrytí soupeří: někde může u developera pro výstavbu pokrytí nákupního centra zvítězit třeba Cetin, jinde Vantage Towers.

Sdílení infrastruktury by pak mělo přinést kýženou efektivitu a samozřejmě výnosy pro akcionáře. Vantage Towers také zdůrazňuje, že je sdílení infrastruktury výhodné i z hlediska dopadů na životní prostředí, v Česku pak navíc firma slibuje, že již v průběhu letošního roku bude energetické potřeby technologií instalovaných na jejích vysílačích pokrývat elektřina vyrobená plně z obnovitelných zdrojů.