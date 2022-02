Na Ukrajinu voláte a esemeskujete zdarma. Operátoři reagují na válku

Ve čtvrtek krátce po čtvrté hodině odpolední T-Mobile prostřednictvím svého profilu na Facebooku informoval, že s ohledem na aktuální vážnou situaci umožňuje všem zákazníkům volání a posílání SMS mezi Českem a Ukrajinou zdarma. Tento projev solidarity se vztahuje i na zákazníky velkých virtuálních operátorů, kteří působí v jeho síti, tedy konkrétně virtuálů Kaktus a MOBIL.CZ.

„Chceme pomoci všem, kteří potřebují zůstat v kontaktu se svými blízkými v zasažených oblastech,“ doplnil T-Mobile.

T-Mobile CZ S ohledem na aktuální vážnou situaci umožňujeme všem našim zákazníkům včetně Kaktus a MOBIL.CZ volání a posílání SMS mezi ČR a Ukrajinou zdarma. Chceme pomoci všem, kteří potřebují zůstat v kontaktu se svými blízkými v zasažených oblastech.



Ke kroku T-Mobilu se následně připojili i konkurenční operátoři. Avšak například O2 na aktuální situaci na Ukrajině reagovalo odlišně. A to krokem, který je z dlouhodobého hlediska udržitelný. Nikdo totiž v současnosti netuší, jak dlouho bude válečný konflikt na Ukrajině trvat.

„Osud lidí na Ukrajině, stejně jako našich zákazníků a zaměstnanců, kteří mají na Ukrajině svoje rodiny a přátele, nám není lhostejný, a proto jsme volání na ukrajinská čísla symbolicky zařadili do stejné kategorie jako volání v rámci Evropské unie. Stejně tak roaming z Ukrajiny,“ informovala tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

To znamená, že díky přeřazení Ukrajiny do zóny Evropská unie je volání z Česka do válkou sužovaného státu zpoplatněno sazbou 5,98 Kč/min. namísto běžných 24,90 korun. Také odeslání SMS je levnější, vyjde na 1,88 Kč namísto pěti korun. Za stejných podmínek jako v ČR je pak možné volat a využívat data pouze z Ukrajiny z českého čísla.

O2 CZ Není nám lhostejný osud lidí na Ukrajině stejně jako našich zákazníků a zaměstnanců, kteří mají na Ukrajině svoje rodiny a přátele. V průběhu zítřka tak volání na ukrajinská čísla přesouváme do stejné kategorie, jako volání v rámci Evropské unie. Stejně tak roaming z Ukrajiny. Do zóny EU se rozhodlo Ukrajinu zařadit i slovenské O2.

„Chceme okamžitě pomoci těm, kteří se snaží spojit se svými rodinami i přáteli. Všechny hovory na Ukrajinu jsou teď z naší mobilní sítě zdarma,“ informoval ve čtvrtek ve večerních hodinách tiskový mluvčí Ondřej Luštinec s tím, že počet hovorů z Česka na Ukrajinu ve čtvrtek oproti běžnému dni narostl o 900 procent.

Vodafone CZ Počet hovorů z Česka na Ukrajinu dnes oproti běžnému dni narostl o 900 %. Chceme okamžitě pomoci těm,

kteří se snaží spojit se svými rodinami a přáteli. Všechny hovory na Ukrajinu jsou teď proto z naší mobilní sítě zdarma.



Кількість дзвінків з Чехії в Україну сьогодні зросла на 900 % порівняно з минулою добою. Ми хочемо допомогти всім, хто намагається зв’язатися зі своїми родинами та друзями. Тому всі дзвінки з нашої мобільної мережі в Україну тепер безкоштовні.

V pátek 25. února se přidal i virtuální operátor Sazkamobil působící v síti Vodafonu.

„V souvislosti s aktuální situací na Ukrajině poskytuje svým zákazníkům bezplatné volání a posílání SMS do této země,“ uvedl Senior specialista externí komunikace Petr Týbl s tím, že podmínky platí až do odvolání.