Sto minut zdarma, pak za korunu. Pravidla volání na Ukrajinu se mění

Od soboty 5. března budou pro hovory na ukrajinská čísla (mezinárodní hovory na Ukrajinu) platit u Vodafonu nová pravidla. Dosavadní hovory a SMS na Ukrajinu zdarma končí, nově budou mít všichni zákazníci operátora (předplacené karty, paušální tarify, jednotlivci i firemní zákazníci) k dispozici měsíčně 100 volných minut. Každá další minuta bude zpoplatněna jednou korunou. O počtu zbývajících volných minut, respektive o počtu těch již vyčerpaných (50, 75 nebo 100) budou zákazníci informováni prostřednictvím SMS.

Co se týče roamingu, tedy volání ze SIM českého Vodafonu z území Ukrajiny, tak ten operátor i nadále zachovává bezplatný. Na česká i ukrajinská čísla zákazníci operátora volají zdarma, bezplatné zůstávají i všechny příchozí hovory.

Na to, že bezplatné mezinárodní hovory a mezinárodní SMS mezi Českem a Ukrajinou nejsou z dlouhodobého hlediska udržitelné, upozornilo již před týdnem O2. Jako jediný operátor totiž zvolilo jiný přístup než konkurence: volání na ukrajinská čísla (stejně tak i roaming z Ukrajiny) převedlo do stejné kategorie jako volání v rámci EU (více viz Na Ukrajinu voláte a esemeskujete zdarma. Operátoři reagují na válku). Důvodem k takovému rozhodnutí byl fakt, že nikdo v té době netušil, jak dlouho bude válečný konflikt na Ukrajině trvat. To si nyní uvědomil i Vodafone.

„Bohužel válka na Ukrajině pokračuje. Chceme pomáhat zasaženým lidem dál, ale nevíme, jak dlouho to ještě bude potřeba. Proto jsme připravili dlouhodobější řešení, díky kterému mohou nejen ukrajinské rodiny a přátelé dál zůstat ve spojení,“ vysvětlila marketingová ředitelka Vodafonu Simona Lišková.

Nárůst hovorů a provolaných minut byl podle operátora extrémní. Například v neděli 27. února byl objem provolaných minut oproti běžnému provozu vyšší o 6 616 %. Vodafone informoval, že za týden bezplatného volání a SMS mezi Českem a Ukrajinou zaplatil ukrajinským operátorům na propojovacích poplatcích téměř 40 milionů korun.

Jediným mobilním operátorem, který zachovává původní podobu své solidarity s ukrajinským národem, je T-Mobile. „Naše podpora v podobě bezplatného volání a SMS mezi Českou republikou a Ukrajinou stále platí a v tuto chvíli neplánujeme žádné změny,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí T-Mobilu Zuzana Svobodová.