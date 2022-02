Jihočeské firmy chtějí pomoci rodinám svých zaměstnanců z Ukrajiny

Co mají dělat Ukrajinci, kteří dostanou povolávací rozkaz? Musí se vrátit domů, když jim končí krátkodobé vízum? To je příklad dotazů, s nimiž se začali obracet zaměstnavatelé Ukrajinců na Jihočeskou hospodářskou komoru.

„Zjišťujeme z různých zdrojů informace, co mají firmy dělat, co je nutné, jak mohou pomoct a podobně. Jsme v kontaktu se všemi institucemi, ministerstvem zahraničí, hospodářskou komorou, jejíž pracovní skupina připravuje podklady. Všechno je ale moc čerstvé a zatím to není úplně jasné,“ popsal ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist s tím, že někteří Ukrajinci žijící na jihu Čech se vrátí domů, protože chtějí být s rodinami nebo bojovat proti Rusku.

Druhá skupina se naopak bude snažit dostat své blízké do Čech. V tom jim může pomoci institut sloučení rodiny, na jehož základě získají povolení k pobytu. „Stát ale bude muset rozhodnout, jak ho urychlit. Firmy už nabízí pomoc rodinám svých zaměstnancům, zatím ale není jasné, jakou formou to bude,“ dodal Keist.

Už teď je naopak jisté, že firmám případný odchod ukrajinských pracovníků způsobí problémy. „Jsou společnosti, které mají sto a více zaměstnanců z Ukrajiny a pro ty to bude velký výpadek. A to jsme teprve na začátku,“ odhadl Keist.

Podobně uvažují i sami zaměstnavatelé. Ukrajinští dělníci jsou zásadní třeba pro budějovický Metrostav. Firma zaměstnává 50 až 60 lidí. Polovina jsou technicko-hospodářští pracovníci, druhá dělníci, z nich tvoří Ukrajinci 60 procent. Proto se obává, že pokud teď odjedou domů, nedostanou už víza zpět do České republiky.

„Jsou pro nás velmi důležití, protože jsou to lidé, kteří jsou schopni sami pracovat. Vyzkoušeli jsme si i jiné zaměstnance a nedáme na ně dopustit,“ uvedl pro ČTK ředitel divize 6 firmy Metrostav pro Jihočeský kraj Martin Stašek.

Současně podotkl, že by české firmy mohly těžit z toho, kdyby konflikt vyvolal uprchlickou vlnu. Míní, že ukrajinské rodiny by mohly mít tendenci zamířit do Česka. „A jsou to pracovití lidé. Ale jsou to hodně nacionalisté, tak se mi nechce věřit, že by utíkali bez boje,“ řekl Stašek.

Na radnicích i divadle vlají modro-žluté vlajky

Situaci sledují i jihočeské nemocnice, kde dohromady pracuje odhadem několik desítek Ukrajinců. Například jindřichohradecká nemocnice zaměstnává pět lékařů a jednu laborantku.

„Nemůžu vyloučit, že by museli odejít třeba kvůli povolávacímu rozkazu, ale zatím o ničem takovém nevím. Žijí u nás už dlouho. Bylo by to pro nás nepříjemné, ale neznamenalo by to ohrožení chodu nějakého oddělení,“ informoval ředitel Vít Lorenc.

Nemocnice by se ukrajinským zdravotníkům snažila pomoct v případě, že by chtěli dostat do Čech i rodinné příslušníky. „Budeme hledat cesty jak, ale na konkrétní plán je ještě moc brzy,“ podotkl Lorenc.

Písecká firma nanoSPACE vyjádřila podporu tím, že zakázala doručování zboží do Ruska. „Když přišla zpráva, že dopravci omezují doručování zásilek na Ukrajinu a do Ruska ne, zakázali jsme objednávání do Ruska jako symbolické gesto,“ vysvětlila za nanoSPACE Lucie Konečná.

Podporu Ukrajině vyjadřují i jihočeské instituce. Modro-žlutá vlajka visí na některých radnicích, krajském úřadě, Jihočeském divadle nebo Jihočeské univerzitě.

„Jihočeský kraj odsuzuje ruský útok na Ukrajinu jako bezprecedentní zásah do integrity svobodné země. Je plně připravený spolupracovat s vládou na řešení případné migrační krize a pomoci lidem, kteří budou nuceni opustit své domovy. S okamžitou platností přerušuje partnerskou spolupráci se Sverdlovskou oblastí Ruské federace,“ stojí v prohlášení, které ve čtvrtek schválili krajští zastupitelé.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nabízí pomoc kolegům z Ukrajiny podobně, jako to udělala v případě běloruských kolegů z řad studentů a zaměstnanců.

Podle informací MF DNES už někteří Ukrajinci v Jihočeském kraji dostali povolávací rozkaz. Jak uvedla Tereza Chlaňová z České asociace ukrajinistů, týkat se bude mužů od 18 do 60 let.

„Pokud nemají naše občanství, povolávací rozkazy zřejmě dostávat budou. Otázka je, jakým způsobem jim budou doručovány a jestli část lidí nepůjde na Ukrajinu z vlastního rozhodnutí,“ zmínila Chlaňová, která odhaduje, že do Česka nepřijde tak velká vlna Ukrajinců, jak se očekává. „Budou se snažit bránit svou zemi a spíš bych si tipla, že půjde o ženy s dětmi,“ zamyslela se.

Ministerstvo vnitra zřídilo e-mail ubytovaniukrajina@suz.cz, na nějž mohou lidé posílat nabídku pomoci pro Ukrajince.