T-Mobile rozdává celé léto neomezená data. Zdarma a všem zákazníkům

Bezplatný balíček neomezených dat nazvaný Sportovní léto bude možné aktivovat od 18. června v aplikaci Můj T-Mobile. K dispozici bude do konce srpna nejen rezidentním zákazníkům, ale i koncovým uživatelům firemních zákazníků T-Mobilu či uživatelům předplacených karet.

Rezidentní zákazníci a drobní podnikatelé si jej mohou aktivovat ke kterémukoli z používaných tarifů, v případě koncových uživatelů firemních zákazníků bude pro využití nabídky potřeba aktivní datový balíček Mobilní internet Extra nebo Mobilní internet Extra Nastálo s datovým objemem od 2,5 GB. Předplacenkáři pak musí mít na své Twist kartě aktivní některý z obnovujících se měsíčních datových balíčků nebo roční datový balíček.



„Strávili jsme půl druhého roku v online prostředí a naše děti v intenzivní společnosti displejů a obrazovek. Proto jsme se rozhodli Českou republiku vyzvat k aktivitě. (…) S neomezenými daty z našeho nejnovějšího sportovního balíčku můžeme v létě všichni sportovat, ukládat si nebo sdílet data o našich aktivitách, a zároveň nám neunikne žádné z našich želízek v tokijském ohni,“ uvedl ředitel segmentu rezidentních zákazníků společnosti T-Mobile Czech Republic Michal Podlucký.

Bezplatný balíček neomezených dat nemusí zákazníci podle operátora využívat jen pro záznam vlastních sportovních aktivit, hodí se třeba i k fandění a držení palců českým reprezentantům na letních olympijských hrách v Tokiu, které budou zahájeny 23. července a končí 8. srpna.

V případě, že se zákazníci T-Mobilu letos rozhodnou vycestovat, bude jim balíček fungovat i v Evropské unii. Spotřeba dat v zahraničí je však omezena. Limit pro rezidentní zákazníky a firmy činí 9,5 GB, pro uživatele Twist karet pak 4,26 GB.

Srovnatelnou letní akci si pro zákazníky T-Mobile připravil už před dvěma roky. V létě 2019 mohli neomezená data zdarma využívat zcela bez omezení nejen v tuzemsku, ale i v zemích EU. Operátor tehdy v rámci regulovaného roamingu neuplatňoval žádná omezení (viz T-Mobile dává na léto neomezená data. Zadarmo pro tarify i předplacenky).



Neomezená data všem svým zákazníkům dopřál tento operátor i loni v létě, jejich získání bylo však podmíněno cestováním po republice. Zákazníci totiž museli naskenovat QR kód z nálepky, kterou našli u jednoho ze zhruba 2 200 partnerů. Tento kód jim zajistil neomezená data zdarma na následujících 24 hodin (viz T-Mobile rozdává po Česku neomezená data zdarma. Bude to honička).

Neomezená data zdarma mohli zákazníci tuzemských operátorů, a to konkrétně T-Mobilu a O2, získat třeba i v souvislosti s loňským nouzovým stavem kvůli koronavirové epidemii. Byla i oblíbeným operátorským dárkem o loňských Vánocích. Zákazníci T-Mobilu je získali zdarma na týden, Vodafone byl pak vůči svým zákazníkům štědřejší: neomezená data jim dal zdarma na celý měsíc.

S letní akcí přichází T-Mobile jen pár dní poté, co konkurenční Vodafone představil novou tarifní nabídku, která se zaměřuje právě na neomezená data. Nejen že nové tarify jsou bez závazku, ale základní tarif s přenosovou rychlostí maximálně 10 Mbit/s vyjde jen na 799 korun (viz Revoluce v tarifech. Vodafone zlevnil a dává neomezená data).

To je výrazně méně, než stojí základní datově neomezený tarif u T-Mobilu či O2. Tarif bez omezení rychlosti lze pak u Vodafonu pořídit za 1 199 Kč, tedy za prakticky podobnou částku jako u konkurence její základní tarify s neomezenými daty (viz Datově neomezený tarif nebyl nikdy tak levný. Co na to konkurence?).