Revoluce v tarifech. Vodafone zlevnil a dává neomezená data

Vodafone v roce 2019 jako první na trhu přinesl zcela neomezené tarify. Původně však jen v rámci rodinných tarifů, pro jednotlivce s nimi přišel až skoro za půl roku. Navíc ten základní zpočátku podmiňoval přípojkou pevného internetu.

Ceny začínaly na 799 Kč s podmínkou pevného připojení od operátora. Reálně tak vyšel na 1 198 korun. Tento základní tarif byl omezený přenosovou rychlostí 10 Mbit/s. Pokud zákazník chtěl neomezenou rychlost, tak musel volit tarif za 1 799 korun (s již aktivním pevným připojením za 1 599 korun).

Tyto nepříliš výhodné tarify končí. Nově přidal operátor ke všem hlavním tarifům neomezená data a rozlišuje je maximální přenosovou rychlostí. To sice není nic nového, používají to všichni tuzemští operátoři, ale Vodafone jako první v podstatě zrušil tarify s datovými balíčky. Zůstávají jen ty nejzákladnější, najdete je v boxu.

Základní trvalý se jmenuje Neomezený Super, stojí 799 korun bez dalších podmínek a má neomezená data, volání i SMS. Jen je zde opět omezení přenosové rychlosti na 10 Mbit/s. Cena tedy zůstává jako kdysi, ale bez nutnosti pořizovat si další službu a bez dvouletého úvazku.

Tři tarify s neomezenými daty a tři s balíčky V nové paletě tarifů Vodafonu jsou tři s neomezenými daty a tři s datovými balíčky. Dále operátor má speciální tarify pro mládež, seniory a podnikatele. Stejnou cenu jako nejlevnější Neomezený Basic (který je zatím oznámený jen na léto) má tarif RED Basic. Stojí 599 Kč a má 4 GB dat a neomezená volání a SMS. V tomto případě je přenosová rychlost neomezená, u Neomezený Basic je jen 2 Mbit/s. Dva nejlevnější tarify mají shodně 1 GB dat a buď 130 nebo 250 minut volání. SMS se vždy platí jednotlivě. Cena je 299 nebo 399 korun měsíčně.

A nebo jinak, za stejné peníze měl Vodafone v nabídce doposud tarif s datovým balíčkem 15 GB, kde však bylo nutné každý měsíc dvě třetiny balíčku aktivovat v aplikaci. V tomto kontextu je nový tarif velmi zajímavý a rozhodně výhodnější. Má to jen jednu nevýhodu a tou je ona omezená rychlost, která sice většině zákazníků bude stačit, ale eliminuje je z využití nejnovější 5G sítě.



Další tarif už je zcela bez omezení. Jmenuje se Neomezený Premium 5G a má neomezená data bez rychlostního limitu, neomezené hovory a SMS a k tomu 1 000 minut do zahraničí. Vyjde měsíčně na 1 199 Kč, tedy stejně jako dřív základní neomezený tarif s podmínkou příplatku za pevný internet.

Nové tarify Vodafone Tarif Neomezená data Přenosová rychlost Neomezená SMS a volání Cena měsíčně Neomezený Basic ANO 2 Mbit/s ANO 599 Kč Neomezený Super ANO 10 Mbit/s ANO 799 Kč Neomezený Premium 5G ANO neomezená včetně 5G ANO 1 199 Kč

V porovnání se stejným tarifem dříve je zde úspora 500 korun a nebo ho můžeme srovnat s dřívějším tarifem Red Extra, který měl 40 GB dat (z toho 20 aktivovaných přes aplikaci). Ten vyšel na 1 099 Kč. Opět je tedy nová nabídka levnější a hlavně je opět bez podmínek dalších služeb a úvazku.

Původní tarify Vodafone Tarif Neomezená data Přenosová rychlost Neomezená SMS a volání Cena měsíčně RED Basic NE 4 GB neomezená ANO 599 Kč RED Standard NE 15 GB neomezená ANO 799 Kč RED Extra NE 40 GB neomezená ANO 1 099 Kč RED Neomezený pro 1 ANO 10 Mbit/s ANO 1 198 Kč (s pevným internetem) RED Neomezený ANO neomezená včetně 5G ANO 1 799 Kč

Třetí nový tarif může být pro mnohé nejzajímavější. Jmenuje se Red Basic a s cenou 599 Kč bez úvazku a dalších podmínek je to nejlevnější tuzemský tarif s neomezenými daty na trhu. Má to dva háčky. Ten první je v jeho omezené platnosti. Pořídit ho bude možné od 4. června a zákazník o něj nepřijde, pokud ho samozřejmě nezruší. Ale nabídka pořízení je limitovaná na letošní léto. Zatím však operátor neuvádí, co si představuje pod létem.



A je zde ještě jeden háček, tarif má omezenou rychlost na 2 Mbit/s. To sice pro běžné brouzdání na mobilu stačí, ale pro některé aplikace to už může být na hraně použitelnosti. Kdo se chce dívat na videa nebo televizi v mobilu a v terénu, tak si bude muset připlatit za tarif Neomezený Super.

U konkurence začínají neomezené tarify, tedy tarify s neomezenými daty na 1 075 Kč u T-Mobilu a 1 099 u O2. I u nich je rychlost omezená, v případě T-Mobilu nejprve 20 GB plnou rychlostí, pak 3 Mbit/s, O2 rychlost omezuje na 5 Mbit/s.