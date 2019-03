Našli jsme pro vás nejlevnější data v mobilních tarifech

Ve srovnání se zaměříme na neomezené tarify síťových operátorů, tedy tarify s neomezenými minutami a SMS do všech sítí a patřičnou porcí mobilních dat. Tuto kombinaci by splňovaly i speciální rodinné tarify, ty jsou ovšem zcela samostatnou kategorií, protože v sobě kromě mobilních tarifů zahrnují i další služby (internet, TV). Nás nyní zajímají tedy výhradně tarify určené pro jednotlivce. V portfoliu O2 tedy uvedené podmínky splňuje pět tarifů, v případě T-Mobilu a Vodafonu pak čtyři. Jejich cenové rozpětí se pohybuje od 499 do 2 499 korun.

Náklady na mobilní data jsou v neomezených tarifech pouze hypotetické Neomezené tarify neobsahují samozřejmě jen určitou porci mobilních dat, ale i další služby. Ty hlasové a textové jsou přitom neomezené. Rozpočítat tedy měsíční paušál na poměrné částky připadající na jednotlivé služby je nemožné. Vezmeme-li ovšem v potaz fakt, že právě neomezené hovory a neomezené SMS jsou u všech porovnávaných tarifů standardem, tak po jejich odmyšlení lze zjistit hypotetické náklady na jeden megabajt dat.

Z pohledu ceny je tedy nejdostupnější možností neomezeného tarifu s daty Free Modrý od O2. Stojí 499 korun a při této částce obsahuje 500 MB dat. Po odmyšlení výše zmíněného standardu (neomezené hovory a neomezené SMS) tak 1 MB dat hypoteticky vychází měsíčně na necelou jednu korunu. Jenže pozor, platí to pouze v případě tarifu s dvouletou smlouvou.

Letos koncem ledna představené nové tarify O2 mají totiž jedno společné specifikum: u bezúvazkových variant obdrží zákazník vždy jen polovinu dat, tedy u nejnižšího tarifu jen 250 MB, u nejvyššího pak 30 GB (více viz O2 mění tarify. Věrným zákazníkům zvyšuje data na dvojnásobek). Ceny bezúvazkových tarifů jsou navíc vždy o 150 korun vyšší než v případě úvazku. Hypotetické náklady na jeden megabajt jsou tak mnohem vyšší. A to i u konkurence, která si rovněž za bezúvazkové varianty svých tarifů účtuje vyšší paušál, v jejich případě zůstává datová porce ovšem shodná s tarify s úvazkem.

Ale zpět k O2. Už při pohledu na výše měsíčních paušálů s ohledem na datovou porci daných tarifů není žádným překvapením, že vůbec nejlépe z poměru cena/datový objem vychází u tohoto operátora právě nejvyšší tarif Free Platinový. Ten totiž za 2 499 Kč obsahuje 60 GB dat. Jeden megabajt tak vychází na 0,042 koruny. V tabulce níže jsou pro srovnání i hypotetické náklady bezúvazkových variant tarifů.

Neomezené tarify O2 Tarif Měsíční paušál (s úvazkem/bez úvazku) FUP (s úvazkem/bez úvazku) cena za 1 MB (s úvazkem/bez úvazku) Free Modrý 499 Kč/649 Kč 500 MB/250 MB 0,998 Kč/2,596 Kč Free Bronzový 749 Kč/899 Kč 3 GB/1,5 GB 0,249 Kč/0,60 Kč Free Stříbrný 849 Kč/999 Kč 6 GB/3 GB 0,142 Kč/0,333 Kč Free Zlatý 1 199 Kč/1 349 Kč 12 GB/6 GB 0,099 Kč/0,225 Kč Free Platinový 2 499 Kč/2 649 Kč 60 GB/30 GB 0,042 Kč/0,088 Kč

Na stejnou částku za megabajt se dostane i Mobil XXL od T-Mobilu, tento nejvyšší tarif obsahuje rovněž 60 GB, a to za shodnou cenu jako u O2 (2 499 Kč/měsíc). Nicméně ony pomyslné náklady mohou být v tomto případě i nižší. Stačí, když si zákazník tarif objedná přes e-shop. Pak totiž získá měsíčně navíc 2 GB, a to po dobu dvou let, tedy po celou dobu úvazku. V takovém případě tedy megabajt dat vychází na čtyři haléře.

Jenže takový tarif není určitě pro průměrného mobilního uživatele. Ten se totiž ohlíží i na výši měsíčního paušálu, a tak se bude pravděpodobně držet pod částkou 800 korun. Při tomto cenovém stropu je tak už nyní zjevné, že i při o 50 korun vyšších měsíčních nákladech vychází lépe tarif T-Mobilu než stejnou podmínku splňující tarif O2, který v základu obsahuje o nezanedbatelný 1 GB méně dat.

Neomezené tarify T-Mobilu Tarif Měsíční paušál FUP (např. při pořízení na prodejně/při pořízení přes e-shop) cena za 1 MB (např. při pořízení na prodejně/při pořízení přes e-shop) Mobil M 799 Kč 4 GB/6 GB 0,199 Kč/0,133 Kč Mobil L 999 Kč 8 GB/10 GB 0,125 Kč/0,099 Kč Mobil XL 1 499 Kč 16 GB/18 GB 0,094 Kč/0,083 Kč Mobil XXL 2 499 Kč 60 GB/62 GB 0,042 Kč/0,04 Kč

Výše zmíněný cenový strop v případě Vodafonu splňují hned dva tarify. Jde o tarif Red naplno 5 GB za 777 korun měsíčně a letos do nabídky zařazený tarif Start Neomezeně za 549 korun. V prvním případě, jak již název tarifu napovídá, získá zákazník 5 GB dat, ve druhém pak 1,5 GB. Tarify Vodafonu mají podobné specifikum jako ty od T-Mobilu. I v jejich případě lze totiž měsíčně získat navíc 2 GB dat. Tato bonusová data jsou ovšem oproti konkurenčnímu T-Mobilu dostupná všem zákazníkům, každý měsíc si je musí ovšem sami vyzvednout v aplikaci Můj Vodafone.

V případě základního neomezeného tarifu je tedy Vodafone jasnou volbou pro ty, kteří se chtějí držet při hranici pětisetkorunové měsíční útraty. Start Neomezeně je sice o 50 korun dražší než základní neomezený tarif O2 (Free Modrý), ale oproti němu obsahuje trojnásobně více dat. Nejvýhodněji pak ze srovnání vychází i vyšší tarif splňující výše nastavenou osmisetkorunovou hranici. Zatímco cenou se řadí mezi tarify konkurence, tak základní datovou porcí oba převyšuje. Tarif T-Mobilu o 1 GB, tarif O2 pak o dva gigabajty.

Neomezené tarify Vodafonu Tarif Měsíční paušál FUP (standardní FUP/s bonusem z Můj Vodafone) cena za 1 MB (standardní FUP/s bonusem z Můj Vodafone) Start Neomezeně 549 Kč 1,5 GB/- 0,366 Kč/- Red Naplno 5 GB 777 Kč 5 GB/7 GB 0,155 Kč/0,111 Kč Red Naplno 10 GB 1 077 Kč 10 GB/12 GB 0,108 Kč/0,09 Kč Red Naplno 20 GB 1 777 Kč 20 GB/22 GB 0,089 Kč/0,081 Kč

Ještě je nutné dodat specifika vždy dvou nejvyšších tarifů u každého poskytovatele, ty totiž kromě neomezených hovorů, neomezených SMS a patřičné datové porce obsahují ještě volné minuty na volání do zahraničí, tedy na mezinárodní hovory. V případě O2 je to 300 minut u tarifu Free Zlatý a 600 minut u Free Platinový. Vodafone u obou nejvyšších tarifů (Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB) dá vždy po tisíci minutách. T-Mobile dá u nižšího Mobil XL 300 minut a u vyššího Mobil XXL pak 1 000 minut, v obou případech k tomu přidá i stejný počet volných SMS.

Operátoři mají pro datově náročné zákazníky i speciální tarify

Kromě běžných neomezených hlasových tarifů mají operátoři v nabídkách i speciální datové tarify. V jejich případě se ovšem přístup operátorů již liší. Zatímco řešení od O2 a T-Mobilu kombinuje datové služby s hlasovými a textovými, kdy se nicméně za každý hovor i za každou odeslanou SMS platí, tak Vodafone má čistě datové řešení bez dalších služeb. Ve všech případech ovšem platí, že výše měsíčního paušálu je závislá právě na datové porci. Náklady na jeden megabajt tak již nejsou jen hypotetické, nýbrž reálné.



U O2 lze vybírat ze třech možností: Modrá O2 Data, Stříbrná O2 Data a Zlatá O2 Data. Tedy z tarifů se 4, 10 či 20 GB dat. Jejich ceny jsou 349, 499 a 799 korun. Náklady na 1 MB dat se tedy pohybují v rozmezí od 0,04 (u nejvyššího tarifu) do 0,087 koruny (u nejnižšího tarifu). Cena za megabajt může být nicméně i vyšší, rozhodne-li se zákazník polovinu datové porce vyměnit za až čtyřtisícový bonus na pořízení nového telefonu.

Vodafone má podobné tarifní rozpětí jako O2, jen s tím rozdílem, že jeho nejvyšší tarif obsahuje o 10 GB dat více. Je ovšem také o 200 korun dražší. Datové tarify má Vodafone tedy rovněž tři: Red Data+ 4 GB (399 Kč), Red Data+ 10 GB (549 Kč) a Red Data+ 30 GB (999 Kč). Jeden megabajt dat tak vychází nejméně na 0,033 koruny, nejvíce pak na deset haléřů. Nicméně i v tomto případě si může zákazník vyzvednout v aplikaci Můj Vodafone každý měsíc další 2 GB dat, v případě objednání tarifu přes e-shop pak získá další jeden gigabajt dat po dobu půl roku. Cena za 1 MB se tak u nejvyššího tarifu může dostat na pouhých 0,03 Kč.

T-Mobile má oproti konkurenci pouze jediný tarif zaměřený na mobilní data. Mobil Data obsahuje při 499korunovém měsíční paušálu 10 GB dat, na 1 MB dat tak připadá pět haléřů.

Datové tarify Operátor Tarif Měsíční paušál FUP (bez dodatečných bonusů) cena za 1 MB O2 Modrá O2 Data 349 Kč 4 GB 0,087 Kč O2 Stříbrná O2 Data 499 Kč 10 GB 0,05 Kč O2 Zlatá O2 Data 799 Kč 20 GB 0,04 Kč T-Mobil Mobil Data 499 Kč 10 GB 0,05 Kč Vodafone Red Data+ 4 GB 399 Kč 4 GB 0,10 Kč Vodafone Red Data+ 10 GB 549 Kč 10 GB 0,055 Kč Vodafone Red Data+ 30 GB 999 Kč 30 GB 0,033 Kč

I v případě datových tarifů tak z pohledu co nejnižších nákladů na 1 MB vychází nejlépe Vodafone. Avšak při srovnání tarifů s totožnou (základní) 10GB datovou porcí na konkurenci ztrácí. Řešení O2 i T-Mobilu je totiž při stejném datovém objemu o 50 korun levnější. Jenže u Vodafonu lze, jak již bylo výše zmíněno, získat každý měsíc minimálně další 2 GB dat navíc. V takovém případě Vodafone bere opět prvenství. Jenže toto zvýhodnění může kdykoli zrušit, jde totiž o měsíční datový bonus, nikoli o trvalou součást tarifu.



Průměrný uživatel si s daty vystačí, tvrdí se operátoři

Operátoři se často odvolávají na statistiky, podle nichž jsou stávající základní datové objemy tarifů pro mobilního uživatele plně dostačující. Průměrný uživatel si totiž podle nich pohodlně vystačí s 1,5 GB měsíčně. Zákazníci nicméně volají po větší datové porci v rámci svého tarifu. Jinak řečeno: za své peníze chtějí více dat. Řada z nich touží i po zcela neomezených datech. Nelze tak vyvrátit, že ona nízká průměrná měsíční spotřeba může být důsledkem obav z nemalých nákladů za dodatečně dokoupená mobilní data.

Dodejme, že Česko třeba ze srovnání nabídek napříč Evropskou unií vychází dva roky po sobě jako jeden z nejdražších unijních států, co se právě cen mobilních dat týče (více viz Ceny mobilních dat v EU klesají. Česko je ovšem stále jedno z nejdražších).

Téma drahých mobilních dat se dlouhodobě probírá i na politické scéně. Premiér Andrej Babiš kvůli tomu nedávno jednal s generálními řediteli tuzemských operátorů. Dohodl se s nimi, že mu dodají reálné údaje o cenách, za které data Češi využívají (více viz Babiš chce svléknout operátory. Mají prozradit reálné ceny mobilních dat).

Zákazníci operátorů tak zatím neúspěšně čekají na obdobnou změnu, která nastala v roce 2013. Tehdy došlo k opravdové mobilní revoluci, operátoři totiž postupně výrazně snížili ceny neomezených mobilních tarifů. Mobilní jaro tehdy odstartovalo O2, o den později si přidal Vodafone a hned další den následoval T-Mobile.

Podobně zásadní změny se ovšem tuzemský mobilní trh od té doby nedočkal. Nepomohl ani nástup virtuálních operátorů, pro lídry trhu nejsou totiž dostatečně silnou konkurencí. Tím by mohl být čtvrtý plnohodnotný hráč, nicméně žádná z dosavadních aukcí Českého telekomunikačního úřadu nikoho takového nepřilákala. Určitá nejistota v tomto ohledu panuje i v souvislosti s aktuálně připravovanou aukcí kmitočtů pro sítě 5. generace (více viz Dočká se Česko dalšího operátora? Dozví se to až začátkem roku 2020), ačkoli podle dřívějších informací existují náznaky, že by o nabízené frekvence mohly projevit zájem i společnosti ze zahraničí (více viz Aukce kmitočtů láká také investory z USA či Koreje, tvrdí ministerstvo).