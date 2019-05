Virtuál slaví narozeniny, najal si výstředního režiséra

„Tady to bylo úplně nejvíc. Hmm. Ale co. Mám to na Koháku,“ využívá výstřední režisér v novém spotu virtuálního operátora MOBIL.CZ, který je společným projektem mediální skupiny MAFRA a operátora T-Mobile, svého příjmení ke slovnímu obratu. Pro Koháka to není první zkušenost, v operátorské reklamě se totiž objevil již v roce 2011.

Tehdy si střihl roli režiséra, tím byl současně i za kamerou. Ve vánočních spotech T-Mobilu tvořil dvojici s hercem a bavičem Bolkem Polívkou. Do jednoho ze spotů byl angažován také herec Luděk Sobota, i tehdy tvůrci kampaně důvtipně využili hercova příjmení.

O rok později se Kohák představil coby slovinský trenér Zadar Volanič, který si vzal do parády jedny z nejvýraznějších tváří magentových spotů: Vojtu Kotka a „tydýta“ Lukáše Pavláska. Tato nesourodá dvojice v nich excelovala dva roky, přičemž řada jejich výroků zlidověla. Legendárními se staly například hlášky „Já bych chtěl taky ta-ble-ty“, „Asi jinej gang, co“ či „Aaa, pojď mi hop“. Ve spotech se tehdy objevili i zpěvák Dalibor Janda, herec Ladislav Županič či herečka Barbora Seidlová.

MOBIL.CZ slaví narozeniny a rozdává dárky Reklamní kampaň „Datuj zdarma, měj to na Koháku“, jejíž tváří se stal právě Jakub Kohák, představil virtuál MOBIL.CZ u příležitosti šestého výročí působení na tuzemském mobilním trhu. Až do konce srpna si přitom pro své stávající i nové zákazníky připravil narozeninové dárky. Jedním z nich je datový bonus v podobě 700 MB mobilních dat navíc k balíčku Mega Data, při jeho objednání do 31. května má tedy zákazník k dispozici celkem 1,4 GB dat. Bonusová data, která platí 30 dní nebo do vyčerpání FUP, si musí ovšem vyzvednout v mobilní aplikaci. Nezapomnělo se ani na nové zákazníky, každou aktivaci SIM totiž virtuál odmění vyšší datovou porcí než obvykle. Zatímco standardní datový bonus činí 500 MB, tak do konce srpna to je 900 MB. Za první dobití pak navíc MOBIL.CZ dá bonusový kredit ve výši padesáti procent z dobíjené částky. Jeho výše tak závisí na dobíjené částce, ta ovšem nesmí přesáhnout 1 000 Kč. Maximálně tak zákazník může získat navíc pětisetkorunový bonus.

Kohák se v reklamách T-Mobilu objevil ještě jednou, a to v roce 2016 ve spotech natočených u příležitosti tehdejšího mistrovství ve fotbale. V nich si zahráli i čeští reprezentanti jako brankář Petr Čech, útočník Jiří Skalák či kapitán tehdejší české reprezentace Tomáš Rosický.

Vůbec nejdéle byl tváří T-Mobilu herec Ivan Trojan, a to čtyři roky. Po jeho boku se objevila celá řada známých tváří. Třeba herec Jan Antonín Duchoslav, který schytal pohlavek za to, že se při třídní schůzce věnoval mobilu. V dalších spotech se objevili i herci Václav Neužil, Vojtěch Machuta, Jiří Ployhar, Václav Kopta, Marek Lambora a herečky Pavla Tomicová, Anna Schmidtmajerová či Kristýna Boková.

Na známé herecké tváře vsadil operátor i v nejnovějších spotech situovaných do smyšleného horského hotelu Růženka, a to ve složení Kryštof Hádek, Veronika Kubařová, Jiří Langmajer a Ctirad Götz. Po jejich boku se mihnou i herec Jakub Žáček a tenistka Petra Kvitová. Nelze nevzpomenout tehdejší přešlap, kterého se T-Mobile dopustil: nezaregistroval si totiž doménu přímo související s ústředním motivem kampaně. Toho využil vtipálek, který ji nechal přesměrovat ke konkurenci (více viz Vytrolil T-Mobile, koupil doménu z reklamy a přesměroval ji na konkurenci).

Ve spotech excelovala i americká akční hvězda

Nejznámějším „majstrštykem“ bylo v případě T-Mobilu nicméně obsazení americké akční hvězdy Chucka Norrise, který se objevil v roce 2010 ve vánočních spotech. Jejich autoři tehdy využili třeba fonetické shody českého slova „bruslí“ se jménem americko-hongkongského herce a mistra bojových umění Bruce Lee.

V témže roce se v jiném spotu v roli parašutisty mihl i herec Martin Kraus, kterému se přezdívá český Belmondo. Pro úplnost dodejme, že za dob Paegasu, tedy předchůdce T-Mobilu se v reklamách objevili třeba herci Jaroslav Sypal, Vladimír Čech či Matyáš Valenta.



VIDEO: T-Mobile Skokani: Pojď mi hop Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Své reklamní legendy má i Vodafone, respektive jeho předchůdce Oskar. Tou první je dvojice tvořená muzikantem a hercem Jiřím Macháčkem a herečkou Sandrou Novákovou. Macháček se coby Bob, který cestou do Plzně nabral stopařku, z jemu adresovaného vzkazu v rádiu dozvěděl, že na velikosti nezáleží, když se mají dva rádi.

Ještě před nimi se ovšem v historicky prvním spotu, který měl podobu televizního sitcomu (Telefonováci), objevili herci Tomáš Hanák, Vítězslav Jandák a Petr Čtvrtníček.

Později tento nejmladší tuzemský operátor vsadil třeba na herečku Táňu Pauhofovou či herce a principála Cirku La Putyka Rostislava Nováka mladšího. Ten se mimo jiné mihl i ve spotu tehdejšího Eurotelu.

Druhou reklamní legendou je již zmíněný herec Petr Čtvrtníček, který byl vůbec první známou tváří nejmladšího tuzemského operátora obsazenou poté, co původního Oskara koupila nadnárodní společnost Vodafone. Reklama s falešnými soby je nezapomenutelná.

VIDEO: Čtvrtníček proti falešným sobům Santa Clause Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kultovní reklamy Sledovat další díly na iDNES.tv

Na známé tváře sázel operátor ve svých spotech i později. Vidět jsme tak mohli herečku a modelku Andreu Růžičkovou (rozená Kerestešová), v odkazu na populární československý televizní seriál Návštěvníci pak herce Josefa Dvořáka, Karla Heřmánka v roli Krakonoše nebo Pavla Lišku a herečku Jenovéfu Bokovou. Operátor nezanevřel nicméně ani na zvířecí protagonisty, v kampani, v níž se představili členové dnes již neexistující hudební skupiny Nightwork, tedy Vojtěch Dyk, Jakub Prachař a František Soukup, se objevil i slon (více viz Vojta Dyk proti slonovi. Byli jsme u natáčení nové reklamy Vodafonu).

Ještě před současnou hereckou sestavou v podobě Jiří Vyorálek, Lucie Žáčková, Agáta Zimová, Štěpán Mikoláš a Ondřej Sokol se v reklamách Vodafonu objevil třeba dnes již bývalý český krasobruslař Tomáš Verner. Vůbec nejpočetnějším obsazením známými tvářemi se pak pyšní kampaň Je to v tobě, v níž kromě zpěváka Bena Cristovaa či snowboardistky Šárky Pančochové vsadil i na popularitu českých youtuberů.

Známé tváře obsazovalo do svých spotů i O2, respektive předchozí Eurotel. Ovšem výčet známých jmen je oproti konkurenci podstatně střídmější. V reklamách tohoto operátora a jeho předchůdce se tak objevili jen herci Leoš Suchařípa, Jan Kraus, Michal Novotný, Marek Vašut, Tomáš Matonoha a divadelní režisér, dramatik a herec Jiří Havelka.



Zástupce má v tomto ohledu i pár virtuálních operátorů. Například Tesco Mobile dlouhodobě propaguje televizní a rozhlasový moderátor Pavel Cejnar a za připomínku stojí i už nefunkční ViralMobil. Toho svým jménem zaštítilo duo bavičů ViralBrothers, tedy Petr Melicherík alias Erik Meldik a Jiří Michna alias Čeněk Stýblo.

Aktualizace: v boxu opraven údaj o trvání akce bonusových dat k balíčku Mega Data