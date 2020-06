Vstup nových mobilních operátorů do Česka je blíž. Stát změnil podmínky

O tom, že Český telekomunikační úřad (ČTÚ) otočil a už podruhé připravil diametrálně odlišný návrh podmínek aukce frekvencí pro 5G sítě, jsme již informovali (více v článku Šance na čtvrtého operátora je zpět. Úřad má nové podmínky aukce 5G). Po podrobnějším prostudování 74stránkového dokumentu, který je mnohdy hodně rozvláčný a vysvětluje různé okolnosti a souvislosti (což by zadání aukce obsahovat nemuselo), se zdá, že to, co ČTÚ teď stvořil, dává na rozdíl od předchozích hodně divokých podmínek (ty jsme kritizovali ve článku Nové podmínky aukce 5G mohou z Česka vytvořit mobilní cirkus) solidní šanci na vznik čtvrtého plnohodnotného operátora.