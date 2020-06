Mezinárodní asociace varuje před postupem, který chtěl použít ČTÚ

Asociace GSMA varuje státy a jejich úřady, že země, které vyhradí určitou část 5G spektra pro pozdější využití soukromými subjekty v určitých odvětvích (třeba průmysl), riskují, že 5G sítě v těchto zemích se mohou potýkat s horším pokrytím a celkově horším výkonem, než se všeobecně očekává.

Ve druhé verzi podmínek chystané aukce pro 5G kmitočty, vydané již pod vedením Hany Továrkové, měl takový postup i Český telekomunikační úřad. Ten ale podmínky aktualizoval a vyhrazení pásma pro průmysl odstranil.

ČTÚ si původně pohrával s myšlenkou, že by v pásmu 3,5 GHz vyhradil celkem 40 MHz pro využití v průmyslu 4.0. Tuto cestu v Česku prosazovala především domácí automobilka Škoda Auto a také německý Siemens. I Německo se vydalo cestou vyhrazení spektra a zdá se, že GSMA chce právě německému scénáři zabránit.

GSMA tvrdí, že kmitočty vyhrazené pro tyto soukromé účely nebudou využity efektivně. Pokud by se tato „průmyslová“ vyhrazená pásma používala například jen v určitých průmyslových areálech, má v podstatě GSMA pravdu: namísto pokrytí většího území danou frekvencí by byl pokryt například jen areál několika průmyslových továren. Ty by navíc dané pásmo nemusely ani využít naplno, v některých případech by zase vyhrazená kapacita nemusela stačit.

„Mobilní operátoři umí připravit řešení pro průmysl a mohou tam, kde je to potřeba, zákazníkům z tohoto sektoru dodat privátní sítě s vyhrazeným spektrem,“ naznačuje GSMA jí preferované řešení. „Regulátoři navíc mohou přizpůsobit podmínky licencí tomu, aby byly splněny i požadavky průmyslu aniž by došlo k širšímu podkopávání 5G,“ dodává asociace.

K tomu právě došlo i v nových českých podmínkách aukce. ČTÚ namísto vyhrazení kmitočtů navrhuje, aby pro některé bloky následně platila podmínka velkoobchodní nabídky pronájmu kmitočtů pro lokální využití. GSMA pak také připomíná, že průmyslové a další podniky mohou budovat své sítě i v nelicencovaném spektru.