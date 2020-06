Šance na čtvrtého operátora je zpět. Úřad má nové podmínky aukce 5G

Ve čtvrtek 4. června měl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle běžných zvyklostí a obvyklých harmonogramů zveřejnit vypořádání připomínek k chystané aukci kmitočtů pro 5G sítě. Namísto klasického vypořádání, ve kterém by připomínky okomentoval a buď je přijal, nebo je odmítl, ale úřad zvolil trochu netradiční postup: rovnou namísto vypořádání zveřejnil ke konzultaci zcela novou podobu podmínek aukce. K té opět mohou zájemci o kmitočty i kdokoli z řad veřejnosti podávat připomínky, lhůta na jejich zaslání ČTÚ je jeden měsíc.

Nové podmínky aukce jsou po předchozím veletoči velmi překvapivé. ČTÚ totiž opět obrací kormidlo a ve své podstatě je návrh nové dokumentace k výběrovému řízení podobný tomu původnímu ještě z konce loňského roku. Tyto původní podmínky přitom ministerstvo průmyslu a obchodu intenzivně kritizovalo a vláda nakonec kvůli neshodám ohledně podmínek aukce odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka a nahradila ho Hanou Továrkovou.

K původní filozofii se nový návrh aukce vrací především v řadě zásadních bodů. Především se opět vrací vyhrazený blok v pásmu 700 MHz pro nového hráče, tedy pro firmu, která není stávajícím celoplošným mobilním operátorem. Teprve pokud nebude mít nikdo z případných nových hráčů zájem, bude si v aukci moci blok koupit někdo ze stávajících mobilních operátorů.

Úřad k této změně přistoupil na základě připomínek k podobě předchozího návrhu: „Na trhu existuje významný počet subjektů, které mají zájem o získání rádiových kmitočtů v pásmu 700 MHz s cílem stát se celoplošným novým operátorem,“ píše se v dokumentu. ČTÚ dokonce tyto konkrétní zájemce vyjmenovává – má jít o společnosti ČEZ, Nordic Telekom, České radiokomunikace a Sazka.

Dalším návratem „ke starým pořádkům“ je zrušení pásma vyhrazeného pro účely průmyslu. Nově je tedy záměrem v aukci dražit kmitočty v celé šířce pásma 3 400–3 600 MHz. Aby zároveň existovala možnost intenzivního průmyslového využití 5G sítí, přidává ČTÚ do podmínek novinku v podobě závazku velkoobchodní nabídky pronájmu frekvencí a to pro dva bloky 2 x 20 MHz.

Ten, kdo tyto bloky získá, by pak musel velkoobchodní nabídku dát na pronájem veškerých kmitočtů, jejichž bude držitelem v pásmu 3 400–3 800 MHz. Tedy i těch, které získal již dříve. Oplátkou budou mít tyto bloky s povinností velkoobchodní nabídky nižší vyvolávací cenu. Tato podmínka pak zároveň představuje asi jedinou zásadní koncepční změnu oproti návrhu výběrového řízení vydaném ještě za předsednictví Jaromíra Nováka.

Že představuje nový návrh podmínek nečekaný veletoč, říká například i operátor Vodafone, který se veřejně k novince vyjádřil: „Vypořádání konzultace a z něj vyplývající novou podobu podmínek, včetně vyhrazení kmitočtů, vnímáme jako zásadní změnu koncepce aukce, už třetí za několik posledních měsíců,“ píše ve vyjádření Ondřej Luštinec, tiskový mluvčí operátora. Podle něj však nadále podmínky operátorovi nevyhovují a vybočují z evropské regulační praxe. „Nové podmínky ještě více prohloubí negativní signály pro investice do kapacitních, spolehlivých a odolných mobilních sítí, které naše země potřebuje,“ dodává Luštinec.



Operátor si zároveň myslí, že podmínky způsobí zaostávání České republiky v budování 5G sítí, což poškodí spotřebitele, podnikatele i firmy. „Nestandardní podmínky aukce odradí operátory, a to i případného nováčka, od potřebných investic do 5G ve venkovských oblastech,“ píše se v prohlášení. Vodafone však tyto závěry nepodporuje v prohlášení žádnými konkrétními argumenty, namísto toho vytahuje „koronavirovou kartu“. „Přínos mobilních sítí jasně ukázala aktuální krize vyvolaná koronavirem (covid-19) a digitalizace bude bezesporu jedním z akcelerátorů ekonomického oživení, které bude v následující době tak nezbytné,“ píše Luštinec.

Postoj operátora je vcelku pochopitelný – i když z připomínek bylo jasně vidět, že předchozí návrh podoby aukce se Vodafonu nelíbil extrémně, návrat k podobě vlastně původní není pro operátora žádnou výhrou. I tyto podmínky totiž při první konzultaci Vodafone (a spolu s ním i O2 a T-Mobile) tvrdě kritizoval.

Stávající operátory tak nejspíš neuchlácholí ani další z dílčích novinek, kterou ČTÚ v nové podobě aukce navrhuje. Jde o změnu u podmínek národního roamingu, nově budou pravidla pro možnost využít národní roaming o něco přísnější a budou nového hráče trochu výrazněji nutit k budování vlastní infrastruktury. Pryč je možnost získat přístup k národnímu roamingu téměř komukoli, včetně operátorů, kteří v aukci ani nic nevydraží: to byl jeden z paradoxů předchozího návrhu.

Z naší prvotní krátké analýzy podmínek se ovšem zdá, že nový návrh skutečně výrazněji podporuje šanci na vznik plnohodnotného čtvrtého mobilního operátora a oproti předchozímu „guláši“ má šanci udělat z českého mobilního trhu stabilní prostředí se zvýšenou mírou konkurence. Podmínky však podrobíme ještě detailnějšímu rozboru. Zatím je na nich totiž nejvíce podezřelý onen samotný obrat, kdy se ČTÚ prakticky vrací k řešení, za které byl vyhozen jeho předchozí předseda.