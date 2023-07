Oblíbené cyklobusy o prázdninách brázdí celý západ Čech.

Každý den o letních prázdninách křižují Šumavu modré cyklobusy krajského dopravce. Některé při jedné jízdě mají vzadu držáky na přepravu pěti jízdních kol, jen u vybraných spojů cyklobusů v rámci celého kraje mají autobusy připojení cyklovleky pro převoz až 22 jízdních kol.

Podle dopravního specialisty Martina Fencla ze společnosti POVED, která je krajským organizátorem veřejné dopravy, jezdí cyklobusy od konce dubna do října vždy o víkendech a státních svátcích. „Šumava je výjimkou, tam v červenci a v srpnu jezdí cyklobusy každý den, tam je zájem největší,“ vysvětlil Fencl.

V Plzeňském kraji aktuálně vyjíždějí cyklobusy na 13 linek, kromě Šumavy do Českého lesa, Brd nebo na severní Plzeňsko. Letošní novinkou mezi cyklobusy je linka 983, která od 1. července ráno odjíždí z Klatov do Železné Rudy a pokračuje až na bavorský Velký Javor. Několikrát přes den zopakuje cestu mezi Železnou Rudou a Velkým Javorem, v podvečer se pak vrací zpět do Klatov. Na zadním čele autobusu je namontovaný držák pro přepravu pěti kol.

Novou zastávku má cyklobus jezdící z Plzně do Staré Knížecí Huti v Českém lese na Tachovsku. Z Plzně jede po dálnici D5, pak má novou zastávku v Kladrubech a pak pokračuje dál směrem na Bor.

S upevněním klasických kol do cyklodržáků na autobusu nebo přívěsu není problém, elektrokola převážejí bez baterie. „Jízdní kola například s přídavným benzínovým motorem nebo třeba tandemová kola cyklobusy nepřepravují,“ upozornil Fencl. Dopravce ručí za kola do výše 30 tisíc korun.

Protože POVED má čísla o počtech cestujících ve spojích, vyplývá z nich, že počáteční boom zájmu o Brdy už klesl a je stabilní. V průměru cyklobusem jezdí kolem 20 až 30 lidí v jednom spoji, cyklistů je podle počtu nosičů na kola. „Jsou situace, kdy můžeme ve spoji uvnitř autobusu převážet maximálně dvě jízdní kola. Jednou z podmínek je, že ve vozidle je dostatek volného místa,“ vysvětlil Fencl. Tak je to možné například u linek, kde projektanti dopravy původně počítali s nasazením cyklobusů s nosiči kol na zadním čele autobusů, ale za celý měsíc řidič převezl jen jednoho cyklistu s kolem. Kvůli nezájmu cyklistů přestaly jezdit autobusy s nošiči na Rokycansku ze Zbirohu na Zvíkovec, na Tachovsku z Boru přes Přimdu na Rozvadov nebo z Plané do Bezdružic.

Data také ukázala, že jsou velké počty cyklistů, které se nechají i školy dovézt cyklobusy nebo vlaky do oblasti Špičáku nebo Železné Rudy, na kolech projedou Šumavou do Sušice, tam sednou na jiný vlak nebo cyklobus, a vracejí se zpátky do Plzně.

Cestování po kraji s kolem Cyklobusy zajišťované krajským dopravcem dohromady 13 linek

jezdí květen-říjen (SO, NE, svátek)

Šumava: o prázdninách navíc každý den

jen na vybraných linkách a spojích je za autobusem vlek pro přepravu 22 jízdních kol

většina spojů je zajišťována autobusy s pěti držáky připevněnými na zadním čele

POVED jako organizátor veřejné dopravy v Plzeňském kraji doporučuje předem zajistit rezervaci místa v konkrétním spoji Ceník za samotnou přepravu kola: s přestupy do čtyř hodin 20 Kč

celodenní 40 Kč Přeprava kol vlaky v objednávce kraje místa pro přepravy jízdních kol závisejí na typu nasazené jednotky

někde jsou vyhrazená místa pro stojící kola, časté jsou i háky pro zavěšení kol

u některých spojů přeprava jen po rezervaci

cenydopravného stejné jako u autobusů

Martin Fencl při cestování s jízdním kolem veřejnou dopravou doporučuje všem, aby si dopředu rezervovali pro konkrétní spoj místo pro kolo v cyklobusech. Bez rezervace předem není možné jet ani některými vlaky. „Vše lidé najdou v jízdních řádech,“ uvedl Fencl.

Cena dopravného pro kola v krajském tarifu je stejná v autobusech i vlacích. Za sezonu přepraví krajší dopravci v cyklobusech a vlacích desetitisíce cyklistů a kol. Například na jedné z nejvytíženějších linek v kraji, na šumavskou Kvildu, dopraví modré autobusy za měsíc kolem 7,5 tisíce lidí včetně cyklistů s koly, podobná množství lidí z Kvildy autobusy odvážejí.

Systém CykloEgrensis, který využívají turisté a cyklisté, k cestám po Karlovarském kraji funguje už jednadvacet let.

V Karlovarském kraji v současné době stabilně vyjíždí pět cyklobusových linek, další je na objednávku a novinkou letošního roku je mimořádná jízda do Blatna.

Linky jsou rozlišené barevně. Červená vede Cyklostezkou Ohře do Krušných hor. V provozu je v sobotu, neděli, o svátcích a dále jsou u červené linky přidány sobotní spoje KV - Boží Dar a zpět.

Modrá vede mezi Střelou a Vladařem, žlutá Porolavím k Blatenskému příkopu a Azurová - je lázeňská a spojuje Mariánské Lázně, Cheb a Aš. Zelená linka je jen na objednávku a vede do Slavkovského lesa. Žlutá linka je v provozu v sobotu, Azurová a modrá linka jede 13. května a každou poslední sobotu v měsíci. Novinkou je linka do B Blatna, která pojede do Blatna a zpět.