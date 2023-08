Mapa všech stezek na Ašsku umožní turistům mnohem lepší orientaci

Město Aš k tomu účelu vyčlenilo ze svého rozpočtu přibližně půl milionu korun. Celá studie má být hotová ještě v letošním roce. „Smyslem projektu není v tomto případě vytváření nových stezek, ale sjednocení těch stávajících z hlediska značení a jejich zanesení do jedné mapy,“ vysvětlil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Součástí studie by mělo být rovněž zhodnocení stávajících stezek, kterých je na Ašsku poměrně velký počet. „Aktuálně je tady k dispozici čtrnáct stezek a pětadvacet dalších tras. Dále tu máme také deset značených cyklostezek či cyklotras a nově i tři singletraily v okolí vrchu Háj, přičemž čtvrtý se staví,“ upřesnil Milan Vrbata s tím, že cyklisté mají na Ašsku k dispozici hned dvě mezinárodní cyklostezky.

„Hotová je Mostní cyklostezka, směřující z Aše do německých měst Selbu a Wunsiedelu, a také cyklostezka podél Halštrova, která vede z ašské obce Doubrava do německých lázní Bad Elster a dále až do Olesnitz. Co nevidět se začne stavět Perlová cyklostezka, která spojí Aš s německými městy Selb – Plössberg, Schönwald, Rehau a Oberkotzau,“ dodal Vrbata.