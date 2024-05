Ondra zahájil boj o olympiádu pátým místem v kvalifikaci boulderingu

Sportovní lezec Adam Ondra vstoupil do úvodního ze dvou kvalifikačních závodů o postup na olympijské hry do Paříže pátým místem v kvalifikaci boulderingu. Soutěž v olympijské kombinaci, jež trvá v Šanghaji do neděle, bude v pátek pokračovat kvalifikací v lezení na obtížnost.