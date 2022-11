Lázně léčí, doléčují a jsou klíčové i pro prevenci

Nyní lázně zažívají obtížné časy. Po covidových uzavírkách přišla energetická krize a inflace, které se s ruskou agresí na Ukrajině dále prohlubují.

Když jsme spolu hovořili před rokem, zmínil jste se, že Češi po covidových výpadcích objevili naše lázně a nahradili cizince. Platí to pořád?

Platí, že v covidovém období tuzemci částečně doplnili uprázdněná lůžka po cizincích, ale neplatí to samozřejmě všude, protože v některých regionech bylo zastoupení cizinců skutečně velké. Mám na mysli třeba celé Karlovarsko, tam se ten výpadek zdaleka nepodařilo takto nahradit. Navíc k Varům existovala jakási primární nedůvěra tuzemců, protože měly pověst destinace výhradně pro bohaté cizince – myslím tím ruské nápisy, koncentrace zlatnictví i drahých obchodů a podobně. Češi nebyli nastaveni tam jezdit a o to těžší je nyní domácí klientelu přilákat.

Celý magazín

Co přílivu české klientely pomohlo?

Pomohla obava z cest za hranice a preference domácí dovolené, stejně jako masivní marketingové pobídky lázní, kterým chyběli cizinci a v té době i pojištěnci, a také nejrůznější dotační programy, jež rozběhla vláda. Ty možná nezafungovaly tak, jak plánovala, ale přilákaly k lázním velikou pozornost médií.

Jak tedy nyní vypadá běžná klientela v českých lázních - jezdí mladí lidé, starší, rodiny?

Z hlediska počtu přenocování tvoří nejvýznamnější část lázeňské klientely pojištěnci. Objemem jde o hodnoty před covidem, ale díky výpadku cizinců to představuje větší podíl. Nedá se ale říci, že by šlo jen o starší lidi, byť jich je většina. Po operacích se v lázních doléčují lidé v každém věku a důležitou skupinou našich pojištěnců jsou v řadě lázní také dětští pacienti a jejich rodiče.

Tuzemci, kteří v době covidu začali lázně objevovat, jsou mladší. Většinou nepřijíždějí kvůli léčení nebo jen částečně, ale hledají relaxaci nebo zázemí pro objevování krás lázeňských regionů. Za turistikou do lázní ale začaly mířit i rodiny s dětmi. Cizinci se nám začali vracet, nicméně jejich počty se hodnotám roku 2019 ještě nepřiblížily. Například Němci jsou tak na 40 procentech oproti roku 2019, rusky mluvící klientela téměř zmizela a klienti z arabského světa jsou tak na 50 procentech toho, co dříve.

Je tedy v lázních plno, nebo není?

V létě a hlavně začátkem podzimu rozhodně bylo. Z hlediska celoroční a celorepublikové obsazenosti ale nejsme ani náhodou na objemech roku 2019. Paušalizovat nejde. Situace se liší lázně od lázní i podle regionů. Například Luhačovice byly v létě absolutně plné a nebyly schopné uspokojovat poptávku a totéž platilo třeba o Třeboni. Ovšem lokality, kde byly v minulosti většinově zastoupeni cizinci, jako ve zmiňovaných Karlových Varech, určitě nebyly plné, naplňovaly se o víkendu a v týdnu to bylo slabší.

Nyní s ruskou agresí na Ukrajině, inflací a stoupajícími cenami energií je mnoho lidí ve stresu. Mohou proti tomu pomoci lázně?

Pokud máte na mysli pomoc proti všudypřítomnému stresu, tak určitě ano, protože v lázeňském prostředí plyne čas pomaleji a všední starosti ustupují do pozadí. Na druhou stranu ani lázně nemají zázračný recept, jak se vyhnout současným cenám energií. Dopadají i na lázně, takže i ony musí promítat zvýšené náklady do svých cen. A nejde jenom o energie, jsou to i všechny ostatní služby, které se inflačně nabalují. Takže rozhodně se v lázních nepobývá levněji než doma. Ale je tam teplo, postarají se o vás a uděláte něco pro své zdraví, psychickou pohodu a v případě starších lidí i socializaci, která je pro zvládání zátěže tak důležitá.

Budou se zvyšovat úhrady od zdravotních pojišťoven v souvislosti se zvýšenými cenovými vstupy?

Budou. Kvůli snížení platby státu za státního pojištěnce to ale dlouho vypadalo na pouhá 4 %.

To je hrozně málo...

To ano. Vycházelo to jednak z obavy pojišťoven, že jim budou kvůli zmíněnému snížení státní platby chybět zdroje, a také z doby, kdy se tato jednání vedla. V dubnu a květnu ještě ekonomově věřili, že inflace dosáhla maxima a ceny energií klesnou. Realita je ale jiná, a tak přišlo ministerstvo zdravotnictví s návrhem ceny zvýšit o 8 %, který po naší argumentaci vysokými náklady na ohřev vod při balneaci upravilo na 10 %. Klíčové ale je především zařazení lázní do kategorie odběratelů se zastropovanou cenou energií.

Od ledna, že?

Ano od ledna. Už letos jsou pro nás energie nesmírně drahé. Požírají většinu zdrojů určených na investice a opravy a bez zastropování by poslaly většinu lázní v příštím roce do hlubokých ztrát. Dám příklad z Jáchymova a Luhačovic, které platily do roku 2019 za energie každé něco mezi 30 až 40 miliony ročně. Letos jim náklady na ně vzrostly k 80 milionům a bez zastropování by je v roce 2023 stály energie okolo 140–160 milionů! Se zastropováním to bude okolo 100 milionů korun.

Co s tím budete dělat?

Zázraky neumíme. Musíme utahovat opasek, dál omezovat investice a opravy, hledat rezervy, optimalizovat provoz… Na zaměstnancích ale šetřit rozhodně nechceme. I oni čelí drahým energiím a inflaci a potřebujeme je udržet. Ceny pro pojišťovny a pojištěnce jsou dané a pro samoplátce je můžeme zvýšit jen o tolik, kolik pro ně bude únosné. Když je zvýšíte moc, tak nepřijedou nebo jen na kratší dobu, takže vám to stejně nepokryje fixní náklady. Realita letošního a příštího roku vypadá tak, že složitě organizačně ušetřené nebo po tisícikorunách vydělané prostředky po milionech sypeme energetickým gigantům. Je to neuvěřitelné… Ale to bychom se dostali k úplně jinému rozhovoru.

Proč by člověk měl jet do lázní?

Hlavní důvody jsou dva. Tím prvním je zdraví, léčení a doléčení. Pokud máte obtíže, které akutní medicína částečně odstraní, a musíte se doléčit, jsou lázně v řadě případů klíčovým místem pro doléčení. Pak existuje celá řada chronických obtíží, od kterých vám umí lázně na čas opakovaně ulevit. Stále častěji lidé přijíždějí kvůli prevenci nebo jen kvůli odpočinku. Lázně a lázeňská města stojí za to jen zažít. Jejich atmosféru. Jsou skvělým tipem pro tuzemskou dovolenou, konference i firemní teambuildingy.

Blíží se Vánoce, co byste přál českým lázním pod stromeček?

Přál bych si, aby lázně měly dost kvalitních a loajálních zaměstnanců od zdravotníků přes kuchaře, číšníky, pokojské až po pomocné síly. Přál bych jim, aby víc a víc lidí objevovalo prevenci jako investici, která se jim stokrát vrátí, a aby v lázních nácházeli ideální destinaci pro svou aktivní i lenošivou dovolenou. Především bych jim ale přál, aby lázně mohly podnikat v míru, ve stabilním a předvídatelném prostředí a aby stejně jako celá naše společnost zase našly pevnou půdu pod nohama.