Zlínský kraj může mít čtvery lázně, statut se snaží získat Buchlovice

I když tradice lázeňství trvá v lokalitě Smraďavka od roku 1805, kdy zde poprvé začali s léčbou lupenky, akné, atopického a chronického ekzému či artrózy, Buchlovice se na oficiální seznam lázeňských míst nikdy nedostaly.

Vedení městyse to chce nyní změnit a ještě do konce letošního roku plánuje oslovit Český inspektorát lázní s oficiální žádostí. Doporučení zastupitelů k tomu má už od června, záměr navíc podporuje i rodina Krystýnkových, majitelé sirných lázní Leopoldov na Smraďavce.

„Společně se specializovanou firmou připravujeme konečné znění žádosti, odevzdat ji chceme ještě v prosinci,“ potvrdila starostka Pavla Večeřová s tím, že statut lázeňského místa by pozvedl význam Buchlovic známých dosud hlavně barokním zámkem a zahradou. „Prestiž by šla nahoru.“

Zároveň si ale uvědomuje, že samotné „razítko“ by neznamenalo víc než první krok k finančně i časově náročné proměně. Městys by musel vybudovat novou infrastrukturu, jež by propojila Smraďavku s obcí, a přijmout nejspíš i novou obecně závaznou vyhlášku určující pravidla fungování nového lázeňského místa. „Úpravu by si jistě vyžádal i blízký a lidmi v létě hojně navštěvovaný kemp,“ řekla Večeřová.

Novinka může narušit podnikání

Zatím nejistá novinka může narušit i současné podnikání rodiny Krystýnkových. Majitelé Leopoldova vlastní i rekreační areál v sousedství, jehož fungování by mohlo narušit klidový lázeňský režim. Komplex je navíc jedním z hlavních zdrojů podnikatelských příjmů. „Pořádáme cyklomaraton, svatby, firemní akce a další aktivity, o kterých nevíme, jestli bychom je mohli dál provozovat,“ zmínil pro Český rozhlas Pavel Krystýnek.

A co vlastně určuje přidělení statutu lázeňského místa a kdy se dá očekávat? „Rozhodnutí je na vládě, přičemž materiál, který dostane k posouzení, musí být komplexní a splňovat předpoklady pro dlouhodobě udržitelný rozvoj daného místa,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob s poznámkou.

Potvrzení statutu se váže na poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, což s sebou přináší nutnost podřídit veškerou činnost potřebám pacientů a návštěvníků lázní. Tu by mělo v případě Leopoldova posílit rozšíření lázeňského komplexu o třetí budovu.

„Jedinou jasnou povinností je každých pět let předkládat ministerstvu zdravotnictví zprávu o stavu klimatu a opatřeních provedených pro zlepšení nebo udržení dobrého stavu ovzduší ve vnitřním území lázeňského místa,“ upřesnil Jakob. „Obec navíc může kdykoli požádat o zrušení statutu, stejně jako jej může ministerstvo z vlastního popudu zrušit v případě, když lázeňská péče skončí,“ shrnul mluvčí.