Peníze z polské pokuty za Turów musí jít na nápravu po těžbě, žádá kraj

Zároveň bude chtít, aby peníze z tohoto programu uvolnila EK na opatření, které souvisí s negativními dopady těžby Turówa na životy obyvatel České republiky. Zejména na zajištění náhradních zdrojů pitné vody, monitoring hluku, prašnosti a poklesu terénů v oblasti zasažené činností tohoto dolu. Usnesení schválili zastupitelé Libereckého kraje.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) chtějí touto deklarací upozornit na to, že cílem není vybírat penále jako takové, ale náprava stavu.



„Je to jen výzva k tomu, aby peníze neskončily v nějakém imaginárním rozpočtu Evropské komise, ale byly případně použity na to, co budeme pravděpodobně muset nějak společně se samosprávami financovat,“ uvedl Půta na zastupitelstvu. Důl se nachází v polském regionu, který sousedí s Libereckem.

Unijní soud v pondělí vyměřil Polsku pokutu půl milionu eur (12,7 milionu Kč) denně za to, že nezastavilo těžbu v dole. Finanční sankci má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole ukončí.

Turów nevypneme, zopakoval polský premiér Polský premiér Mateusz Morawiecki označil rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o pokutě za naprosto špatné. Uvedl také, že Varšava využije všechny právní i jiné prostředky k tomu, aby prokázala nevyváženost tohoto verdiktu. Informovala o tom zpravodajská televize TVN24, podle níž Morawiecki také obvinil Česko z nedostatku dobré vůle. "Nemáme v úmyslu Turów vypnout, připravilo by to miliony polských rodin o elektřinu," zdůraznil Morawiecki.

Předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v Turówu vydal Soudní dvůr EU v květnu po české žalobě, podle níž důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by mohlo způsobit ekologickou katastrofu a pro zemi by mělo značné ekonomické následky.

Koordinátorka kampaně proti dolu Turów z organizace Greenpeace Nikol Krejčová je z rozhodnutí soudu zklamaná.



„Rozhodnutí soudu je jasné: Polsko musí důl Turów okamžitě uzavřít. Když se Polsko rozhodlo toto rozhodnutí ignorovat, musely přijít následky, a to ve formě pokut. Sankce, které nyní soud stanovil, jsou ale výrazně menší, než jaké Česká republika požadovala. Navíc jsou vyměřeny až od dnešního dne, přestože soud rozhodl o zastavení dolu už 21. května,“ vysvětlila Krejčová.

Podle ní je otázkou, jestli budou pro Polsko dostatečně motivační, aby důl skutečně uzavřelo, nebo zda bude radši dotovat těžbu z peněz tamních daňových poplatníků.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Obyvatelé na české straně se obávají nejen ztráty pitné vody, ale i zvýšení prašnosti a hluku.