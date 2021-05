U hranic s Polskem roste nová továrna, autodíly tu bude vyrábět 400 lidí

Po dlouhých letech tak na Frýdlantsko přichází velký investor, který nabídne práci čtyřem stovkám lidí. Dosud se Frýdlantský výběžek potýkal spíš s tím, že firmy odtamtud odcházejí pryč a lidé tak musí za prací dojíždět. Švýcarská firma DGS má přitom svůj závod v Liberci, tam má ale omezené možnosti pro rozvoj.

„Snažíme se o rozšíření podniku, abychom uspokojili všechny naše zákazníky. Zájem o naše výrobky roste, ale v Liberci jsme kapacitně omezeni. Jednáním o novém místě v Liberci jsme věnovali tři roky, ale pak jsme dali přednost Frýdlantu. Tamní radnice se k nám zachovala neobyčejně vstřícně a to rozhodlo. Navíc cítíme, že v tomto trochu odsouvaném regionu je velký potenciál,“ řekl generální ředitel DGS Andreas Müller.

Do nové továrny investuje DGS 1,5 miliardy korun. Vyrábět se v ní budou, stejně jako v Liberci, tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku, které se používají v automobilovém průmyslu.



„Naší výhodou je, že to jsou díly, které se uplatní u dieselových, benzínových i hybridních vozů, takže o zakázky nemáme strach. Našimi největšími klienty jsou firmy Audi, BMW či Daimler. Díky nové továrně ve Frýdlantě budeme moci pořídit větší stroje s větší uzavírací silou, než jaké máme v Liberci. To nám umožní výrobu větších odlitků a posílí naši konkurenceschopnost. Navíc jsme ve Frýdlantu zakoupili natolik velký pozemek, že nám to případně umožní v budoucnu ještě další rozšíření,“ uvedl ředitel liberecké pobočky DGS Luboš Pfohl.

I když se má továrna rozjet až příští rok na jaře, nábor nových pracovníků spustí DGS už letos v červnu. Půjde hlavně o specializované technické profese jako mechatronik, hydraulikář či elektrikář. Na podzim je pak plánovaný nábor dělnických profesí.

„Zaškolení bude probíhat v závodě v Liberci, aby noví kolegové nastoupili do Frýdlantu už se zkušenostmi ze slévárenského provozu,“ zmínil Pfohl. Podle něj firma nestojí o zahraniční dělníky a to ani s ohledem na blízkost Frýdlantu s Polskem. „Chceme dát práci hlavně místním lidem, kterým tak odpadne dojíždění za prací do Liberce a okolí. Platy přitom budeme držet stejné v obou našich závodech,“ dodal Pfohl.

V první etapě chce DGS zaměstnat 100 lidí, v následujících dvou až třech letech pak dalších 300. Ročně by se ve Frýdlantě mělo vytavit a odlít 12,5 tun neželezných kovů. I když půjde o slévárenský podnik, nemusí mít podle vedení firmy lidé obavy z poškozování životního prostředí. Ani odborné posudky nepředpokládají překročení imisních limitů ani vypouštění dalších znečišťujících látek.