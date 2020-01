Další továrna na autodíly u hranic s Polskem slibuje práci pro 400 lidí

Švýcarská firma DGS má po světě dvě dceřiné společnosti. Jednu v čínské lokalitě Nansha a druhou v Liberci. Teď se rozhodla pro nový závod ve Frýdlantě. Zatím je tam jen louka, pole a z jedné strany rybníčky Kavčáky.

Výhledově by mělo v nových halách najít práci 400 lidí. Podnik se má specializovat na výrobu dílů z hliníkových a hořčíkových slitin především pro automobilový průmysl a opracování odlitků. Ročně by se v závodě mělo vytavit a odlít 12 500 tun neželezných kovů.

Začnou s 200 zaměstnanci

Pokud nenastanou komplikace, začne první etapa výstavby nové továrny letos v létě. Zkušební provoz se plánuje v druhé půli příštího roku, a to s dvěma stovkami zaměstnanců.

„První etapa znamená zhruba patnáct tisíc metrů čtverečních a potom je takový odhad, že tři až čtyři roky po zahájení zkušebního provozu se dobuduje druhá etapa. Dohromady to bude znamenat dvacet pět tisíc metrů čtverečních plochy výrobního závodu,“ řekl jednatel a ředitel libereckého závodu Luboš Pfohl. Momentálně probíhá posuzování záměru z hlediska jeho vlivu na životní prostředí.

Do nového provozu investuje DGS tři čtvrtě miliardy korun. Rozpočet schválili švýcarští majitelé v prosinci. Továrna má zabrat přibližně 6,5 hektaru. Protože zakoupené pozemky jsou svažité, jsou stavby koncipované jako terasy a některé budou do svahu i částečně zapuštěné.

Kromě vlastní výrobní haly, skladů a administrativní budovy se tam počítá také s firemním parkovištěm pro osobní auta s kapacitou 182 míst. Součástí budou i tři odstavná místa pro kamiony a plocha pro parkování 50 kol a 15 motocyklů. Protože část pozemků, které jsou součástí areálu DGS, je podmáčená a nachází se tam i občasné prameniště, vznikne tam i malá vodní plocha.

Lidé se bojí zhoršeného vzduchu

Někteří místní, kteří žijí poblíž Žitavské ulice, ale mají obavy ze zhoršeného vzduchu kvůli slévárenskému provozu. Podle rozptylové studie ale nejsou k obavám důvody.

„Očekávané maximální nárůsty ročních imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek nezpůsobí nárůst celkových imisních koncentrací, které jsou v oblasti už dnes. Pokud jde o krátkodobé imise, tak ani ty vlivem provozu nedosáhnou stanovených limitních hodnot,“ stojí ve studii.

Podle starosty Frýdlantu Dana Ramzera jsou dnes pozemky podél Žitavské vedeny jako zemědělská orná půda. V územním plánu města se s nimi ale počítá jako s výrobní plochou, která navazuje na už stávající průmyslovou zónu.

Už dnes na druhé straně ulice fungují provozy Frýdlantské Strojírny Rasl a Syn a ZF Automotive Czech, která v areálu nahradila předchozí firmu TRW Automotive Czech.

„Očekáváme, že díky tomu vzroste nabídka pracovních míst na Frýdlantsku. Nezaměstnanost je tady nadprůměrná oproti zbytku kraje. Nová pracovní místa proto nutně potřebujeme. Slibujeme si od toho třeba i spolupráci s naším gymnáziem či hospodářskou školou. A mohlo by nám to pomoci i při tlaku na novou silnici z Liberce do Frýdlantu,“ uvedl Ramzer.