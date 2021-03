Těžba je pro Tlustec jediným řešením, hlásá spolek z Brniště

Do boje ekologů proti těžařům chce zasáhnout nový spolek Pro Tlustec. A netají se tím, na čí straně stojí. Chce kopec dotěžit, a tím docílit jeho rekultivace.

„Spolek jsme založili tři, což je zákonem daný nutný počet. Teď chystáme ustavující schůzi, na které plánujeme přijmout 16 nových členů,“ informoval MF DNES předseda nového spolku Pro Tlustec Miloš Matys.

Registrovaným členem je třeba exstarosta Brniště František Jandera. Spolek založil Matys v reakci na aktivity již existujícího Sdružení na záchranu kopce Tlustec a dalších ekologických skupin, které jsou proti těžbě čediče. Jejich jménem však mluví zejména lidé, kteří nejsou z Brniště a nebo zde bydlí teprve krátce.

Dotěžení, pak rekultivace a otevření veřejnosti

„Já sám jsem rodilý Brnišťák. My jsme v platném referendu přivítali obnovu těžby a náš hlas je bohužel znevažován. Nelíbí se mi, že o Tlustci nás poučují lidé s bydlištěm v Praze nebo v České Lípě. To chceme změnit,“ líčí Matys.

Myslí si, že právě obnova těžby je jedinou cestou k tomu, aby byl Tlustec jednou znovu zpřístupněn lidem. „Nyní v kamenolomu není prováděna hornická činnost a v důsledku toho není dosahováno ekonomických výnosů z dobývání, takže rekultivace kopce Tlustec pro nedostatek peněz je prakticky neuskutečnitelná,“ vysvětluje svůj postoj Matys.

Zakonzervování Tlustce v současném stavu podle něj není cestou. „To nepřináší žádné řešení pro kopec, na kterém nám záleží. Jediný smysluplný postup vidíme v dotěžení, následné rekultivaci a zpřístupnění veřejnosti,“ líčí Matys.



Odpůrci se bojí hluku a dopravní zátěže

Odpůrci dotěžení Tlustce varují před nárůstem hluku i dopravní zátěže. Obávají se ztráty podzemní vody a znehodnocení ceny svých nemovitostí. Matys jejich obavám sice rozumí, ale zároveň důvěřuje těžařům, kteří přislíbili, že denně naroste doprava v obci maximálně o 12 kamionů a hlasité odstřely se provádět nebudou.

V lomu dodnes stojí část staré techniky, například důlní náklaďáky Belaz.

„Odpůrci vůbec neříkají, co by se tedy mělo s Tlustcem stát, když se tam podle nich nemá těžit. To zůstane pořád roztěžený a jako důlní dílo nepřístupný?“ ptá se Miloš Matys.

Nový spolek Pro Tlustec rovněž vznesl požadavky vůči politikům. Ty vyzval, aby se zabývali radním pro životní prostředí Václavem Židkem (Piráti), který je podle spolku ve střetu zájmů. Židek totiž v minulosti vystupoval jako hlasitý odpůrce těžby a angažoval se v petici za vyhlášení přírodní rezervace na Tlustci. S tím prý neustal ani teď, což je neslučitelné s jeho politickou funkcí.

„Je až neuvěřitelné, že radní pro životní prostředí, který by měl být objektivní a nestranný, ve svých aktivistických aktivitách bez jakýchkoliv skrupulí i ve své funkci nadále pokračuje,“ píše spolek Pro Tlustec v dopise adresovaném krajským politikům.

Petice nemůže ovlivnit záměr těžby, říká radní

Václav Židek tvrdí, že petici inicioval ještě před volbami a chtěl ji pouze dotáhnout do konce. „Petice nemůže ovlivnit záměr těžby, protože se týká oblasti, kde se těžit nemá. Proto ani nesměřuje proti těžařům a netýká se ani rozhodnutí úřadů v této věci,“ reaguje pirátský politik. To, že je osobně odpůrcem obnovení těžby, ale připouští. „Pakliže jsem díky tomu, že jsem proti těžbě, byl zvolen lidmi ve volbách, bylo by hloupé se proti tomu teď otáčet zády.“

Židek odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Vysvětluje to tím, že jako politik nemá vliv na rozhodování krajského úřadu. Ten působí v rámci přenesené působnosti státní správy.

„Úředníci, kteří se záležitostmi obnovení těžby zabývají v rámci řízení, nejsou pod mým vlivem a řídí se pouze platnými zákony. Navíc těžko mě někdo může nařknout z toho, že prosazuji svůj osobní zájem, když přece budoucnost Tlustce je veřejný zájem,“ argumentuje Václav Židek.



Hlas z Brniště nebyl nikdy slyšet, vítají těžaři

Vznik nového spolku Pro Tlustec naopak přivítali představitelé Kamenolomu Brniště. „Podle toho, co jsme zatím zjistili, jsou naše cíle shodné. Řadu let byla slyšet jen jedna strana, ta aktivistická. Hlas lidí z Brniště nebyl nikdy slyšet, a přitom při referendu si své řekli, a to výrazně. Věřím, že nový spolek napomůže tomu, aby se názor místních bral vážně,“ komentoval spolumajitel kamenolomu Jiří Čech.



Obnově těžby na Tlustci prozatím brání chybějící výjimka z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin, která je předpokladem povolení u Báňského úřadu. Loni v listopadu výjimku zrušil a vrátil k doplnění Krajský soud v Liberci. Představitelé kamenolomu věří, že po zapracování připomínek soudu se jim podaří formalitám vyhovět a zahájit ještě letos těžbu.



„Zakonzervování současného stavu nikomu nic nepřinese – kopec zůstane nepřístupný, nebezpečný, a to bude asi tak všechno. Nedělejme si iluze, že se objeví nějaký pohádkový dědeček, zasype nás tu penězi, kopec vykoupí a zasanuje. A i kdyby se náhodou objevil, těžko dá 45 místním lidem práci,“ dodává Jiří Čech.