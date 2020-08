Aktivisté nesouhlasí s těžbou na Tlustci, z části chtějí mí rezervaci

Mělo by jít o 86 hektarů především na východních svazích kopce, kterých se zamýšlená těžba nemá dotknout. Dochované suťové lesy a květnaté bučiny si podle petice zaslouží zvláštní stupeň ochrany.

„Lesní porosty ve vyšších plochách se na Tlustci hospodářsky nikdy nevyužívaly. Právě proto se tam dochovala spousta unikátních druhů rostlin i živočichů. Druhová pestrost je tam skutečně obrovská. Jde o jedinečné území, které si přímo říká o vyšší stupeň ochrany. Tlustec lze s jistou nadsázkou označit za konzervu druhově bohatých lesů z doby mladších čtvrtohor. Svojí kvalitou a velikostí je poměrně ojedinělý v dnešní české krajině,“ sdělil předseda petičního výboru Václav Židek z Postřelné.

Jenže do osudu Tlustce zasáhl v 60. letech minulého století těžební průmysl, kterému musela tehdejší slabá ochrana přírody ustoupit. Dřív než se zjistilo, jak cennou přírodní lokalitou Tlustec je, byl už kopec kvůli zásobám čediče postaven mimo sféru vlivu ochrany přírody. Právě to chce současná petice alespoň zčásti napravit.

Kraj už jednu námitku odmítl

Výzva směřuje na odbor životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje. Ten už přitom jednou podobnou žádost řešil. V roce 2017 se s návrhem na vyhlášení části Tlustce za přírodní památku obrátil přírodovědec Richard Višňák. Podle něj Tlustec splňuje i požadavky na národní přírodní rezervaci, nebýt těžbou čediče poškozených západních svahů. Úředníci na kraji ale tehdy rozhodli, že žádné zvláště chráněné území na Tlustci neplánují vyhlásit. Mimo jiné proto, že priority kraje jsou dle Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje jiné.

„Takové zdůvodnění se nám nelíbí. Na Tlustci žijí mimo jiné evropsky chráněné druhy ptactva. To je skoro povinnost tam chráněné území vyhlásit,“ komentuje Židek.

Petici už zaznamenal i hejtman Martin Půta. „Protože se naši úředníci k tomu v minulosti vyjadřovali negativně, budu chtít znát zdůvodnění. Nejen formální, ale i faktické. Tedy, aby se záležitost projednala i přímo se zástupci petičního výboru. Myslím, že pokud bude ten návrh splňovat všechny náležitosti, které má mít, měl by krajský úřad postupovat stejně jako v jiných záležitostech. Čili pokud to území vykazuje všechny znaky pro zvláště chráněnou lokalitu, tak by ji krajský úřad měl vyhlásit. Ale podrobnosti neznám,“ sdělil Půta.

Petice těžbu nezastaví

Prohlášení části Tlustce za rezervaci by přitom nemělo podle petičníků narušit plánovanou těžbu čediče. Pro těžaře by to jen znamenalo zpřísnění provozu lomu.

„Očekáváme, že počet podpisů pod peticí několikanásobně překročí ty tři stovky hlasů, které se v referendu v Brništi vyslovily pro rozebrání Tlustce na kamenivo. Tlustec se stal symbolem mnoha podobných, kvůli zisku ničených krásných míst naší vlasti. Proto petici může podepsat každý, i z druhého konce republiky,“ řekl dlouholetý odpůrce těžby čediče na Tlustci Miroslav Hudec.

I když zmíněné referendum dopadlo vůči těžařům vstřícně, Václav Židek s kolegy připravuje nejen petici za přírodní rezervaci na Tlustci, ale i proti obnově těžby.

„V Brništi sice lidé hlasovali, že jim těžba nevadí, jenže lom se má rozšířit směrem na Velký Valtinov a Postřelnou. Tam budou lidé těžbou mnohem víc zasaženi než v Brništi. A přitom možnost hlasovat v referendu neměli. Proto je legitimní, abychom v boji proti těžbě pokračovali. Podpisy chceme sbírat do konce září, protože v půlce října by se žádost těžařů o povolení k těžbě měla dostat k báňskému úřadu,“ dodal Židek.