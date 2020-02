Firma vyhrožuje zbouráním silnice k sídlišti, průjezd zatarasila bagrem

K velmi bizarní situaci došlo v České Lípě. Silnice, která spojuje zdejší největší sídliště Špičák a nákupní zónu, je uzavřená.

Firma, která ji postavila, sem dokonce přivezla bagr s cílem ji zbourat. Už začalo rozebírání zámkové dlažby chodníků. Deset let stará silnice, po které denně projelo šest tisíc aut, by se měla zase stát loukou.

Problém s hlukem

Silnici postavil v roce 2010 k zásobování shopping parku soukromý developer JTH, kterému patří celá zdejší nákupní zóna. Česká Lípa mu pronajala pozemky pod silnicí. Tu se ale nikdy nepodařilo zkolaudovat. Lidé si tu uvykli jezdit tolik, že brzy porušovala hlukové limity. Vyhovět jim by znamenalo část silnice uzavřít do tubusu, což by bylo extrémně drahé.

Deset let tu auta jezdila jen díky výjimce plynoucí z povolení předběžného užívání. O výjimku na další rok už developer nepožádal, radnice mu tady vypověděla nájemní smlouvu.

Než aby pronajaté pozemky vrátil městu a s ním mu „daroval“ i silnici, rozhodl se developer raději komunikaci uzavřít a zbourat. „Na jednání s městem loni v prosinci zaznělo, že město o prodloužení zkušebního provozu nemá zájem a že má být komunikace odstraněna, případně bezúplatně přenechána městu. V důsledku toho jsme byli nuceni komunikaci uzavřít a zahájit kroky směřující k jejímu odstranění, protože tato povinnost vyplývá z nájemní smlouvy uzavřené s městem,“ sdělil MF DNES právník skupiny JTH Marek Andrášek.

Bez kolaudace silnici nechtějí

Českolipská radnice argumentuje, že situací je vinen developer.

„Každý rok požádali o povolení k předběžnému užívání, to ale skončilo 31. prosince 2019 a o další nepožádali. To byl spouštěcí mechanismus tohoto problému, a proto jsme jim vypověděli smlouvu. Ta sice říká, že silnice bude za úplatu převedena na nás, tedy že si ji od nich koupíme, ale také říká, že bude předtím zkolaudovaná. A tato podmínka nebyla a není splněna,“ zdůrazňuje místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer.

Věc se tak zasekla na mrtvém bodě. Developer nechce vracet pozemky s jím postavenou silnicí a město si od něj nechce koupit silnici, která není zkolaudovaná a je de facto černou stavbou.

Radnice sice vyzvala firmu, že na podmínce odstranění silnice a uvedení pozemků do původního stavu netrvá, nebylo by tedy třeba ji bourat, developer o tom ale nechce ani slyšet.

JTH: Město hraje mrtvého brouka

„Komunikaci jsme vybudovali svým nákladem a návrh města na to, že komunikaci bezplatně převezme a že na odstranění ‚netrvá‘, je pro nás zcela neakceptovatelný. Na lednovém ani únorovém zasedání zastupitelstva nebylo projednání situace kolem komunikace ani zařazeno jako bod na program, taková nečinnost města nás velmi mrzí. Ani loni nedošlo k žádnému návrhu ze strany města, jak existenci a provoz komunikace řešit,“ reaguje za společnost JTH Marek Andrášek.

Do věci se už vložila i firma Unimex Group, která provozuje obchody v celém shopping parku. V mailu adresovaném starostce holding pohrozil, že uzavření silnice může mít pro město neblahé následky.

„Způsobilo to značný odliv zákazníků, a to až o třetinu v porovnání se stejným obdobím minulých let. V bezprostřední blízkosti obchodní zóny se nyní tvoří kolony a komplikují nejen přístup zákazníků, ale rovněž zásobování. Pokud nebude problém vyřešen, budeme čelit důrazným požadavkům na snížení nájmů, hrozí propouštění zaměstnanců a v krajním případě i odchod podnikatelů do jiné lokality. Hrozí značná škoda, kterou budeme nuceni vymáhat po městě jako subjektu, který vznik škody způsobil,“ píše ve vyjádření člen představenstva Unimex Group Petr Pavlát.

Rozuzlení v březnu

Nájemní smlouva na užívání pozemků pod silnicí končí developerovi v sobotu 29. února. Na pondělí 2. března je domluvená schůzka představitelů města s protistranou, kdy dojde k předání pozemků včetně silnice. Je nepravděpodobné, že by ji firma JTH stihla do té doby zbourat.

„Čekáme, až skončí nájemní vztah a pak můžeme podniknout patřičné kroky. Rozbít funkční silnici je jistě protizákonné, stejně jako ji zatarasit. Máme několik scénářů, jak budeme postupovat, z logických důvodů o nich nechci hovořit předem, abych naši strategii neprozradil,“ doplnil místostarosta České Lípy Jaroslav Turnhöfer.