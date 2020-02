Oprava zavře sjezd na Jablonec na tři roky. Nepřípustné, zlobí se kraj

„Je naprosto nepřípustné, aby tři roky nebylo možno odbočit z tohoto hlavního tahu na druhé největší město v kraji. Zvlášť, když letos v létě se má uzavřít kvůli opravě havarijního mostu i sjezd z libereckého okruhu na novou silnici na Jablonec. S něčím takovým nemůžeme souhlasit,“ poukazuje hejtman Martin Půta.

Liberecký kraj proto požaduje, aby se stavební práce na úpravě křižovatky Rádelský mlýn výrazně zkrátily.

„Není možné, aby se to dělalo 854 dní, mimo zimní sezonu. Když napadne sníh dřív, ještě se to celé posune. Proto žádáme, aby práce probíhaly na dvě směny, 16 hodin denně a 7 dní v týdnu, svátek nesvátek. Z pohledu ŘSD jde jen o silnici první třídy, ale ve skutečnosti je tu provoz jako na D1,“ apeluje Půta.

Kraji ani okolním obcím se rovněž nelíbí navržené objízdné trasy. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla má vést oficiální objížďka přes Turnov, Železný Brod a Tanvald.

„Nedělám si iluze, že tohle bude někdo dodržovat. Řidiči si to budou různě zkracovat, protože ta objížďka má skoro padesát kilometrů. Takže chceme, aby policie umožnila dát zákazové značky na silnice II. a III. tříd, aby tam nemohly kamiony. A aby se také ten zákaz vjezdu kontroloval,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Podle něj navíc bude kraj po ŘSD požadovat náhradu škod za poničené silnice na objízdných trasách, které jsou v majetku kraje.

Rekonstrukce děsí blízké obce

Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky děsí už teď obce, které jsou v jejím okolí i ty, přes které má vést oficiální objížďka. Je jasné, že řidiči si budou zkracovat cestu hlavně přes Hodkovice, Rychnov, Jeřmanice, Frýdštejn, Dalešice a podobně.

„Bojíme se toho, Hodkovice budou ucpané. Silnice přes Záskalí, kudy spousta lidí pojede, je teď zúžená, protože se tam hroutí další propustek. Osobní auta ještě projedou, ale nákladní těžko. Spoustu obyvatel Hodkovic ta rekonstrukce omezí. Hodně lidí jezdí od nás do Liberce za prací, děti na střední školy nebo odpoledne na kroužky. Neumím si představit, že ty práce budou probíhat tři roky. Myslím, že ŘSD nedomyslelo, jak velká oblast bude tou stavbou zasažena,“ uvedla místostarostka Hodkovic Helena Řezáčová.

„Nápor dopravy se jednoznačně přesune na silnice třetí třídy. A zrovna ulice Smetanova, což je příjezd od Frýdštejna, je v tak havarijním stavu, že té dávám jeden rok, než se rozpadne,“ řekl starosta Rychnova Tomáš Levinský.

Omezení se přitom dotkne i veřejné autobusové dopravy.

„Pracujeme teď na objízdných trasách pro autobusy, některé zastávky se musí posouvat, budou náhradní jízdní řády. Naší snahou je vést trasy autobusů, které vozí lidi do práce mezi Hodkovicemi a Rychnovem přes Pelíkovice a Radoňovice. Jednáme i se soukromými dopravci, jak to řešit, aby se lidé dostali i do dálkových spojů,“ dodal náměstek Sviták.

Podle ŘSD proběhne příští týden ještě jednání s dotčenými obcemi, policií i zástupci kraje. Moc jiných variant na objízdné trasy se ale starostové zřejmě nedočkají.

Křižovatka Rádelský mlýn se postavila v roce 1973. Denně přes ni projede přes třicet tisíc aut. Její úprava má zvýšit bezpečnost pro řidiče, v minulosti tam bylo několik smrtelných nehod. Za 400 milionů se tak z dnešní dvouúrovňové stane třípatrová, mimoúrovňová křižovatka.

Na Jablonec už se nebude od Liberce odbočovat takzvanou zatáčkou smrti, kde se musí brzdit na třicítku, ale postaví se nový sjezd, který povede nad současnou silnicí. Nový bude i nájezd na dálnici od Rychnova směrem na Liberec. Ten stávající spoustu řidičů mate tím, že neví, jestli odbočili skutečně na Liberec nebo na Turnov. Výjimkou ani není, že tam řidiči vjedou do protisměru.