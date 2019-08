Braňte se proti dědickým nárokům rodu Walderode, píší lidé do Turnova

„Píší nám lidé z celé republiky, abychom se bránili. Někteří se snaží i dodávat nějaké důkazy, většina jich už ale u soudu zazněla,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Turnově Miroslav Šmiraus.

Turnovu jde o hodně. Řadu pozemků prodal soukromníkům. Kdyby se musely vracet, město by muselo majitele vyplatit.

„Můžeme se zadlužit do výše dvou rozpočtů. Takže pokud by to bylo nutné, tak by nám asi nic jiného nezbylo. Ale budeme bojovat do poslední chvíle. Nemáme jinou možnost. Je to naše povinnost,“ sdělil starosta města Tomáš Hocke.

Podle něj mimosoudní dohoda s žalobkyní Johannou Kammerlanderovou není možná. „Náš právní řád to v podstatě neumožňuje. Jako starosta mám za povinnost chránit a zastávat majetek města. Takže nemůžu vést jednání o tom, jak se ho zbavím. Budeme se odvolávat a pokud i další rozsudek bude v náš neprospěch, tak zbývá ještě Ústavní soud,“ řekl Hocke.

Kauzu Walderode řeší soudy už 27 let. „Svědectví jsou protichůdná. Neumím říct, zda hrabě byl nebo nebyl oprávněnou osobou. Nechci zabředávat do historie, necítím se k tomu oprávněn,“ dodal starosta.

Na Turnov se přitom valí další pohroma. O vydání majetku požádali nedávno i členové rodu Aehrenthalů, kterým patřilo panství Hruboskalska a hrad Valdštejn. Přímo ve městě se se to pak týká pozemků, na kterých stojí sídliště u nádraží.