Kdy přijede tramvaj do centra Jablonce je nejasné, záměr podporuje petice

Náměstek primátora Petr Roubíček (ODS) dokonce v odpovědi na interpelaci zastupitele Jakuba Chuchlíka (Piráti) odpověděl: „Prodloužení tramvaje je nyní ohroženo odporem vlastníků nemovitostí, kterých se výstavba dotýká. Prodloužení se tak bohužel nemusí podařit v původně plánovaném termínu a může být odloženo i na poměrně dlouhou dobu, než bude možné získat dotační prostředky.“

Vedení radnice již dříve potvrdilo, že chce provoz na tramvajové trati do Liberce zachovat. Reagovalo tak na spekulace kolem nahrazení tramvaje autobusy.

Město je připraveno přidat na modernizaci trati až 55 milionů korun, už před měsícem o tom rozhodli zastupitelé. „Modernizace je pro zachování provozu nezbytná,“ řekl primátor Jiří Čeřovský (ODS).

S prodloužením trati na plánovaný terminál ale vedení města počítá až v dalších letech. „Prodloužení trati jsme rozhodně neodmítli, naopak o něj usilujeme. Chceme to ale rozdělit na dvě etapy,“ dodal jablonecký primátor.

Dopravní terminál je již vysoutěžený. „Prodloužení nemá téměř žádnou šanci, protože bychom kvůli odporu občanů včas nezískali územní rozhodnutí,“ upřesnil již dříve primátor Čeřovský.

Pod petici za zachování, modernizaci a prodloužení tramvajové trati z Liberce na terminál se podepsalo více než tisíc lidí.

„Chtěli jsme to udělat jako reakci na druhou petici, která vznikla proti plánovanému prodloužení trati. Jsme přesvědčeni, že těch lidí, kteří se bojí tramvaje, nebo které to nějak postihne, je daleko méně než těch, kterým to pomůže a bude to pro ně přínosem. Tato petice má však platnost až do okamžiku, kdy tramvaj centrem opravdu projede na terminál,“ uvedl Petr Mikula z petičního výboru.

Proti záměru prodloužit tramvajovou trať ze současné konečné v Tyršových sadech se postavili zejména podnikatelé a obyvatelé žijící kolem plánovaného úseku.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955 a je nejdelší meziměstskou tratí v Česku. Její modernizace začala za přispění Evropské unie v roce 2008 a stála už stamiliony korun.

Obnovu ale potřebuje ještě asi pět z dvanácti kilometrů a v plánu je prodloužení o dalších 800 metrů přes centrum Jablonce na nový terminál v Kamenné ulici, který má umožnit přestup na městské i meziměstské autobusy a vlak. Náklady se odhadují na 1,2 miliardy korun, většinu by měla zaplatit Evropská unie.