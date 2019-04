Tramvaj dojela až do Národního, o lince mezi Libercem a Jabloncem je opera

Autorem libreta je Pavel Novotný, básník a vedoucí katedry německého jazyka na Technické univerzitě v Liberci. Právě jeho sbírka Tramvestie, která nevšední formou odkrývá pocity cestujících v tramvaji na lince číslo 11, zaujala skladatele Petra Wajsara, který z ní udělal operu.

„Hlasy, které zde promlouvají, popisují cestu, komentují ubíhající krajinu a rozkrývají osudy spojené s tratí. Nastudování se ujal režisér Marek Bureš. Jde o další počin Národního divadla, které se nebojí uvádět experimentální projekty a soudobou hudbu a podněcuje autory k novým dílům,“ uvedla za Národní divadlo Eva Sochorová.

Zatímco v básnické sbírce Tramvestie vystupuje celá řada cestujících, opera si vystačí jen se čtyřmi. Každý z nich je však jiný a jinak na něj kodrcání v tramvaji působí. Někdo je romanticky zasněný, jiný nervózní, další cholerický.

„Ta trať mě vždy fascinovala. Je to úplná horská dráha, cesta plná neuvěřitelných proměn, pro někoho to může být i mučírna, když v ní musí trávit každé ráno cestou do práce a zpátky,“ řekl Pavel Novotný.

Původně ho napadlo požádat své známé, aby s ním jeli tramvají mezi oběma městy a komentovali, co zrovna vidí, jak to na ně působí, co si pamatují z okolí jako děti. Kromě básnické sbírky z toho vzniklo i rozhlasové pásmo. Že by se ale jízda tramvají dostala až do Národního divadla a navíc ve formě opery, si Novotný nedokázal zprvu představit. Skladatel Petr Wajsar ho ale přesvědčil.

Premiéru bude mít netradiční opera 17. dubna, jak dlouho se udrží na repertoáru, záleží na zájmu diváků. Jako cestující budou v Tramvestii zpívat Jana Horáková Levicová a Lenka Šmídová s Danem Růžičkou a Jiřím Sulženkem, které mohou diváci znát i z liberecké opery Divadla F. X. Šaldy.