Tramvaj změní vzhled Jablonce. Architekti ukázali, jak by to mohlo vypadat

Například Poštovní ulice by mohla být obousměrná, na Anenském náměstí by zase vyrašilo více stromů. Do návrhů byly zakomponovány i připomínky obyvatel města, které vznesli na prosincové veřejné debatě.

Odborná porota, v níž usedli zástupci města, úředníci nebo architekti, vybrala ze šesti studií nakonec návrhy od dvou architektonických kanceláří. Pražské studio Projektil Architekti řešilo možnou vizáž Anenského náměstí a jeho okolí.

„Autoři náměstí prostorově a funkčně propojili a zdůraznili svobodný pohyb chodců. Plánovaný obousměrný provoz ulice Poštovní výrazně zklidní dopravu v Kostelní ulici a tím zjednoduší dopravní uspořádání křižovatky i propojení bývalé fary, kostela a náměstí. Úpravy silnice první třídy změní průjezdní tepnu na pozvánku do města,“ představila mluvčí jablonecké radnice Jana Hajná.

Náměstí by také mělo být bezbariérové, plánuje se více stromů a zeleně, na schodišti u kostela by se mohly odehrávat nejrůznější kulturní akce.

„Komise ale doporučila úpravy, jako je zvětšení zelených ploch nebo posunutí tramvajové zastávky do pohodlnější polohy pro čekající,“ doplnil radní Petr Klápště.

Kudy tramvaj pojede, je dávno jasné

Druhý vítězný návrh vzešel taktéž z pera pražských architektů, konkrétně kanceláře Hlavatí Architekti. Ti řešili celou Poštovní ulici společně s plochou mezi bývalými městskými lázněmi, dřívější obchodní školou a části ulice Budovatelů.

Poštovní by měla být průjezdná v obou směrech a Budovatelů scelená s novou tramvajovou tratí.

„Komise ocenila jasný urbanistický koncept Poštovní jako souvislé městské třídy, doporučila však zvážit navržený dlážděný povrch v celé délce ulice kvůli hlučnosti,“ upozornil náměstek primátora Jakub Chuchlík.

S vítěznými architektonickými kancelářemi teď město podepíše smlouvu a studia v návrzích zohlední připomínky poroty.

Kudy tramvaj z Liberce do středu města nejpozději v roce 2023 projede, je dávno jasné a zakresleno je to i ve studiích projektantů. Jablonec má za sebou i soutěž na podobu dopravního terminálu, který vyroste na místě bývalé tržnice pod Dolním náměstím. Doposud však nikdo neřešil, jak se změní okolí tratě, až se natáhnou koleje.

„Máme zpracování jen čistě z dopravního hlediska, my ale chceme řešit, jaká bude podoba dotčených míst, až se zahrabou všechny výkopy. Jak budou široké chodníky, jestli se tam vejdou stromy, kde se bude parkovat,“ vysvětlil v prosinci náměstek Chuchlík.