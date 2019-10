Nikdo jiný to nechtěl, já zbyl, říká nový jablonecký primátor

Teď se role prohodily. Přesto ODS do své koalice ANO přizvala, stejně jako Starosty. Podle Čeřovského se ale pro občany mnoho nezmění. Jen se prý zklidní atmosféra.

Skoro dvouhodinová pauza po odvolání Milana Kroupy působila dost zvláštně. ODS se zavřela s ANO vedle v místnosti a nikdo nevěděl, co se děje. Jestli se primátor vůbec bude volit. Působilo to, jako že sami nevíte, co najednou dál.

My jsme se ale opravdu dohodli až po odvolání pana Kroupy. Chápu, že to působí zvláštně. Zažil jsem v politice už leccos. Ale tohle skládání koalice bylo to nejsložitější a nejtěžší za celou dobu.

Proč jste Kroupovo odvolání nepodpořili už na mimořádném zastupitelstvu 15. srpna? Tehdy jste jako ODS byli proti.

To je pravda. Jenže v srpnu byla informace taková, že pan Kroupa nebude bránit jednání o nové koalici, a že sám případně odstoupí. Z toho jsme vycházeli. Proto jsme tehdy jeho odvolání nepodpořili. Byla dohoda, že si pak sedneme a najdeme řešení. Jenže následné týdny se vše tak měnilo, že to, na čem jsme se 15. srpna dohodli, už neplatilo. Všichni jednali se všemi bez ohledu na předchozí dohody a do zastupitelstva 18. září nebylo opravdu nic jasné.

Nová koaliční dohoda už je?

Ne. To je ostatně důkaz toho, jak se jednalo. Na koaliční dohodu nebyl čas. Všichni věděli, že je třeba po tom srpnovém martyriu dospět k řešení, aby vedení města bylo znovu stabilní. Ať už tam bude kdokoliv. Ono to mělo špatný dopad jak směrem ven z radnice, tak dovnitř. Byl tu chaos, nikdo nevěděl, kdo je komu nadřízený. Z toho pak vznikaly i obavy něco předložit, aby to ten druhý nesmetl ze stolu, že už je vše jinak. A my jsme nechtěli situaci, kdy bychom se tu měsíce a měsíce plácali v nekonečných diskuzích a k ničemu to nevedlo.

A najdete si čas koaliční dohodu sepsat? Aby i veřejnost tušila, co může od vás čekat.

Rozpracovaných projektů je tady hodně, takže je jasné, že o nich budeme za běhu diskutovat. Ale nečekám, že by nastalo něco, kde bychom se neshodli nebo měli příliš odlišný pohled. Když si naše programy položíte vedle sebe, tak jsou z velké části stejné. Pokud ovšem všichni mají na srdci skutečně zájem Jablonce i s ohledem na finanční možnosti města. Pokud to někdo myslí jinak, tak to pak může být příčina nějakých neshod. Ale to si zatím nepřipouštím.

V tiskové zprávě ODS, která vyšla po vašem zvolení, ale stojí, že s ANO máte ideové rozpory. Takže jak to je?

To je pravda, to vyšlo, bez mého vědomí. Bylo to napsané trochu nešťastně. V tom kvasu, který tu byl, to vydal někdo z místní kanceláře ODS. Byla to taková narážka na loňské události, kdy nás ANO obešlo jako vítěze voleb. Jinak o žádných ideových rozporech nevím.

Není trochu risk jít do koalice s někým, kdo vás vloni takhle „vypekl“?

Koalici jsem skládal jako kandidát na starostu už třikrát. Takže vím, že se při tom dějí různé věci. Pro mě je zásadní, zda máme skupinu, která je čitelná a jasně řekne svůj názor. Když přijde ANO a řekne: mám sedm hlasů, je to pro mne berná mince. Teď je tu nová situace, je třeba ji řešit pragmaticky. ANO je druhý nejsilnější klub po nás, bylo logické, že jsme se na ně obrátili.

Kdyby byli druzí nejsilnější Piráti, šli byste do koalice s nimi?

Matematika je v tomhle jasná. Kdo složí šestnáct a více hlasů, má koalici. Je to dané výsledkem voleb a záleží na tom, s kým jste schopni se dohodnout, přijmout nějaké kompromisy a podobně.

S Piráty nebyla dohoda možná?

Jednali jsme s nimi tři hodiny a já zjistil, že si nerozumíme. Můj pohled na svět a řešení problémů na komunální úrovni je jiný než jejich. Nemohl bych s nimi sedět za jedním stolem ve vedení města. Není v tom nic osobního. Ale jejich vidění světa a řešení věcí je naprosto jiné.

Kdyby pan Kroupa nebyl ve střetu zájmů, pokračovala by podle vás předchozí koalice dál?

Asi ano. I když po zastupitelstvu 15. srpna, kdy tam na sebe řekli velmi osobní a nepříjemné věci, tak nevím. Kdyby tohle někdo říkal o mně, tak s drtivou pravděpodobností bych s ním už za stůl nesedl. Ale nebýt střetu zájmu pana Kroupy, tak velmi pravděpodobně by fungovali dál. A já bych si neskutečně ulevil.

Jak to?

Já jsem ani v nejmenším po křesle primátora netoužil. Pro mě je to velká změna v osobním životě, měl jsem jiné záměry. Moje rodina z toho také nejásá. Takže kdyby jeli dál, tak za mě dobře. S ODS bychom zůstali v opozici.

Ale právě z ODS zaznívala na předchozí koalici kritika. Takže jste nějakou změnu chtěli, ne?

Opozice bude vždy upozorňovat na věci, že se mohou dělat jinak, lépe. Ale dělat všechno správně objektivně nejde. Těch věcí, které město musí řešit, je neskutečné množství. A já nejsem zastáncem toho, aby se za každou cenu na někoho něco vyšťourávalo. Na rozdíl od Pirátů, kteří se pořád obrací do minulosti, na všechno by chtěli audit, všechno chtějí zkoumat, kdo za co může. Ale já tu nejsem pro to, abych své předchůdce kritizoval, to je ztráta času. Je třeba se seznámit se současným stavem a jednat. Jestli v těch nastavených věcech pokračovat, nebo najít jinou možnost.

A co vás přesvědčilo, že jste na primátorování nakonec kývl?

Určitě jsem to neudělal kvůli platu, jak si možná někdo myslí, nebo společenskému postavení. Jediný můj motiv byl, že už jsem čtvrt století v ODS. A ta značka mi není jedno. Vyhráli jsme tu skoro všechny volby. A není mi jedno, co se v Jablonci děje. A hlavně, jiný kandidát v ODS nebyl. Vážně. Nikdo z našich osmi zastupitelů do toho nechtěl nebo nemohl. Zbyl jsem já.

Radním města za ODS se stal i Miloš Vele, ředitel firmy Telmo. Právě ta má smluvní vztahy se společností Grepa, kterou vlastní exprimátor Milan Kroupa. Piráti už upozorňovali na to, že Vele je ve stejném střetu zájmu, a že smlouvy mezi Telmo a Grepou šetří policie. Nebojíte se, že kvůli tomu budete mít stejné problémy jako předchozí koalice?

Tohle je ale přeci něco úplně jiného. Pan Vele je ředitelem Telma půl roku, to nemá nic společného s tím, že by byl ve střetu zájmu jako pan Kroupa. Ano, záležitost kolem kamerového systému a věcných břemen se musí dořešit. Ale to je věcí Grepy a pana Kroupy, ne Telma. Já v tom žádná rizika nevidím.

Ze zastupitelstva jste už jako primátor nechal stáhnout bod o rekonstrukci tramvajové tratě. Proč?

Protože k tomu nemáme dost informací. Víme, kolik by stála rekonstrukce kolejí a jejich prodloužení do centra města. Ale to nestačí. Dopad do rozpočtu bude mnohem větší. Věcí, které se k tramvaji váží, je víc. A to pořád nikdo nevyčíslil. Proto na 3. října svoláváme seminář za účasti nás, dopravního podniku, vedení kraje i libereckého magistrátu. Chceme všechny informace. Co bude pro Jablonec znamenat, když se ten projekt zrealizuje, a co by bylo, kdyby se nedělal. Na 17. října to připravíme do zastupitelstva, které rozhodne.

Liberecká radnice varuje, že se tím ohrožuje termín podání žádosti o dotaci. Dá se to stihnout?

Dá, termín pro žádost je do konce listopadu. Ale uznávám, že čas kvapí. Jenže my to nemůžeme jen tak odkývat, když známe jen peníze na vlastní investici, ale neznáme provozní náklady. Teď jsme ročně dávali dvanáct milionů na provoz, výhledově by to mělo být kolem dvaceti. Ale z těch modelů, které se k tomu dělaly, vyplývá, že by to do budoucna mělo být ještě víc. Je třeba si uvědomit, že město má otevřený úvěr na nemocnici, pak další úvěry z minula a to vše je každý rok zátěž do rozpočtu. Kdybychom si brali ještě úvěr na tramvaj, musíme si říct, co je rozpočet ještě schopný utáhnout. Nikdo neví, jak se vyvine ekonomika, co bude za pět let. Musíme i tato rizika do úvahy zahrnout.

Co ještě tak plave ve vzduchu?

Spěchá také zajištění MHD. Máme smlouvu s firmou Busline do února 2021 a prodloužit ji už nejde. Musíme vypsat výběrové řízení a to rychle. Neumím si představit, že by tu od ledna 2021 přestala MHD jezdit v rozsahu, v jakém jezdí dnes. Další věcí je odpadové hospodářství, musí se udělat nová koncepce i s ohledem na nový zákon o nakládání s komunálním odpadem. Před námi je také dešťová kanalizace, která souvisí s rekonstrukcí tramvaje. Mělo to být letos, ale přesouvá se to na příští rok. A musíme vyřešit kamerový systém, je to smluvně neošetřené. Těch věcí je hodně.

Minulé vedení také slibovalo architektonickou soutěž na Sluneční lázně na přehradě. Ta bude?

Musíme se na to podívat. Jablonec čekají finančně náročné věci. Některé už běží, jsou pod smlouvou. Ale ty nenačnuté musíme velmi rychle zanalyzovat, jestli je nepozastavit. Je třeba natvrdo říct, že na všechno peníze nebudou. To je realita. Také si nepořizujete domů věci, na které nemáte. Musíme to udělat i s ohledem na pracovníky magistrátu, aby bylo jasné, co se po nich bude chtít. Vždy, když se v průběhu volebního období změní koalice, panuje nejistota. Čímž chci všechny uklidnit, že nikoho vyhazovat nebudeme. Jen si vysvětlíme, co od nich čekáme. Bez profesionálního chodu úřadu si tu můžeme malovat zlaté chodníčky, ale to je asi tak vše, neudělá se nic.

Na webu Základní školy Liberecká jste stále uveden jako její ředitel. Takže děláte souběžně obě věci, primátora i ředitele školy?

Ne, ve škole jsem skončil hned po zvolení primátorem. Školu vede z pověření můj kolega Martin Chytka. Ale chodím tam o sobotách a nedělích, abych předání připravil. Nezdá se to, ale těch dokumentů je hodně. To není tak, že si ze šuplíku vezmu pár věcí a po mně potopa.