Silnici u České Lípy zablokovala srážka na přejezdu, tři zranění

Na místě zasahovali krajští záchranáři.



„Ošetřovali jsme tři zraněné osoby. Dvě byly z nákladního vozu nebo dodávky. Jedna utrpěla středně těžké poranění. Byla při vědomí a s posádkou komunikovala. Letecky jsme ji transportovali do Liberce na traumacentrum. Druhá osoba z vozidla utrpěla lehké až středně těžké zranění, také byla při vědomí. Pozemní posádkou jsme ji transportovali do Liberce na traumacentrum. Jedna osoba z vlaku utrpěla lehké poranění. Tu jsme transportovali do českolipské nemocnice,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Michael Georgiev. Celkem ve vlaku cestovala 22 cestujících. Vlak při nehodě nevykolejil.

Provoz na trati je v tuto chvíli přerušený. Spojení, s výjimkou zastávky Kravaře v Čechách, obsluhuje náhradní autobusová doprava.