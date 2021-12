Sypač nedal přednost autu, jeho řidič náraz do radlice nepřežil

Nehoda se stala kolem šesté hodiny ráno na křižovatce silnice I/9 s místní komunikací v těsné blízkosti sosnovského autodromu.

„Osobní auto jelo po hlavní silnici I/9 od České Lípy na Zahrádky. Na křižovatce mu nedalo přednost posypové vozidlo s radlicí, které přijíždělo zprava. Došlo ke střetu, při kterém třiasedmdesátiletý řidič utrpěl zranění, které nebylo slučitelné se životem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Přivolaní záchranáři řidiče desítky minut resuscitovali.

„Na místě jsme měli jednu zaklíněnou osobu. Resuscitace bohužel nebyla úspěšná a lékař musel konstatovat smrt,“ zmínil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.

Další okolnosti nehody policisté prověřují. Podle televize CNN Prima NEWS, která hovořila s řidičem sypače, mohlo mít na nehodu vliv i to, že osobní auto nesvítilo.

„Rozhlédl jsem se, než jsem vjel do křižovatky. To auto nebylo vidět, nesvítilo. Je tu jeden svědek, který mi to potvrdí,“ sdělil řidič sypače po nehodě reportérovi CNN Prima NEWS.