Je to barbarství. Nejstarší klenutý most přes Jizeru zbourají

Je to nejstarší klenutý most přes Jizeru. Místo památkové ochrany ho ale čeká demolice. Kamenný most v Poniklé v místě zvaném Mejto má před sebou už jen několik dní, než ho stavební firma začne bourat. S demolicí přitom nesouhlasí někteří místní, chalupáři ani památkáři.

„To není jen tak obyčejný mostek v Horní Dolní. Pro Jizeru je ikonický. Je to ukázka špičkového stavitelství té doby. Dnes by nikdo něco takového neuměl postavit. Úžasná kamenářská ruční práce. Už tehdy byl postaven tak, že vydrží i současnou mnohatunovou dopravu. Zbourat ho je výraz nekulturnosti, barbarský čin,“ poukazuje stavební historik Michal Panáček.

Na stavební fakultě ČVUT v Praze je zapojený do projektu dokumentace a vytvoření metodiky na ochranu historických mostů v ČR. Most na Mejtě v Poniklé měl být podle něj už dávno prohlášen za technickou památku. „Jenže nikdo na to moc netlačil. Zřejmě nikoho nenapadlo, že by ho chtěl někdo zbourat,“ myslí si Panáček.

Kraj souhlasí

Historický most z roku 1850 patří do majetku Libereckého kraje. Ten také nakonec s demolicí souhlasil. „Je ve velmi špatném stavu, má sníženou nosnost, degraduje tam zdivo, do mostu zatéká, chybí tam bezpečnostní prvky. Nedělá mi radost, že to takhle dopadlo, ale ten most nemá památkovou ochranu,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Památkový ústav se do věci vložil až v momentě, kdy měl kraj podepsanou smlouvu s firmou Raeder & Falge z Lovosic, která demolici a následnou stavbu nového mostu provede. I když se památkáři snažili dostat most na seznam památek, na ministerstvu kultury neuspěli. „Demolicí mostu dojde k další velké ztrátě v již tak zdecimovaném fondu historických silničních mostů,“ uvedl Martin Ouhrabka z Národního památkového ústavu v Liberci.

Klenutý most z kamene nahradí 53 metrů dlouhý most ze železobetonu, který bude mít také tři oblouky, aby alespoň vzdáleně připomínal svého předchůdce. Stát bude 17,8 milionu korun.

Nový most je nutný

„Jde o naprosté opomenutí historického významu původního mostu. Kamennou stavbu, která je mnohem trvanlivější a mohla tu po renovaci dál sloužit, nahradíme železobetonem, který má životnost asi třicet let. Není žádný posudek, že by stávající most byl v havarijním stavu, stačilo ho jen opravit,“ namítá Panáček.

Opírá se přitom o posudek, který vypracoval profesor Petr Řeřicha z katedry mechaniky stavební fakulty ČVUT v Praze. „Na základě našich výpočtů soudíme, že zasypané klenby mostu vyhovují v mezním stavu únosnosti i použitelnosti požadavkům norem pro zatížení mostů. Pokud by se při opravě odstranily průsaky do mostní konstrukce, mohou klenby sloužit dalších 150 let,“ stojí v závěru posudku.

Architektonicky cenný most v Poniklé je starý více než 160 let.

Podle vedení kraje se hledaly různé cesty, jak most či jeho část zachovat, nakonec ale zůstalo u původního projektu,

„Píší mi lidé, že s demolicí nesouhlasí, chápu je, ale ten most je nutné postavit. Máme na to vyčleněné peníze. Kdyby se stavba odsunula, mohlo by se stát, že na to peníze v dalších letech nebudou. Nicméně jsme s památkáři dohodnuti na spolupráci u dalších rekonstrukcí mostů, které nejsou památkově chráněné, ale mají historickou hodnotu,“ řekl hejtman Martin Půta. který počítá s demolicí.

Využije se jen založení mostu na březích, pilíře z koryta řeky zmizí. „Hledali jsme různé varianty a změnu technologií při rekonstrukci mostu, ale dospěli jsme k závěru, že v této fázi už by to nebylo možné. Bylo by to neefektivní. Postup, který jsme zvolili, je dle mého jediný možný a správný,“ řekl Sviták.

Pro Poniklou je podle jejího starosty Tomáše Hájka důležité, aby vůbec nějaký most přes Jizeru byl. „Most je jedinou spojnicí mezi jádrem Poniklé a místní částí Přívlaka. Pak už je tu jen lávka pro pěší. Demolice zkomplikuje i dopravu na Roprachtice a dál na Vysoké nad Jizerou. Částečně to vyřeší objízdné trasy, které však svojí kapacitou vyhoví jen místním obyvatelům. Nebudou určené pro tranzitní nebo nákladní dopravu ani pro turisty,“ sdělil starosta Hájek.

Neoficiální objízdné trasy však v zimě budou nesjízdné kvůli špatnému terénu. „Proto je naší podmínkou, že přes zimu musí být zajištěn provizorní průjezd přes rozdělaný most, jinak by to byl problém. Oficiální objížďka je dlouhá 24 kilometrů,“ dodal Hájek.

Stavební firma se tak musela písemně zavázat, že hrubá stavba mostu bude do zimy skutečně hotová a půjde přes ni do jara přejíždět.