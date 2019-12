Sedmnáct mostů v Libereckém kraji je v havarijním stavu, některé zbourají

I když nehrozí jejich zřícení či propadnutí, v havarijním stavu je dnes celkem sedmnáct krajských mostů. Čeká je postupná oprava.

U třech mostů - v krkonošské Poniklé a Dubé a českolipském Provodíně - už kraj hledá stavební firmy. Oprava má začít příští rok.

Nejnáročnější bude rekonstrukce historického mostu přes řeku Jizeru u Poniklé. Spojuje Vysoké a Roprachtice. Zapotřebí bude zbourat kamennou nosnou konstrukci a postavit novou, železobetonovou. Oprava podle předpokladu vyjde na 18,5 milionu korun.

„Protože se u tohoto mostu bude bourat celá mostní konstrukce, bude se muset zavřít. Pro obyvatele to bude nepříjemné, protože tam není žádná krátká objízdná alternativa. O provizorním přemostění jsme také uvažovali, ale z jedné strany je železnice a z druhé silnice první třídy a není to příliš reálné. Stálo by to také zhruba čtvrtinu ceny mostu,“ zmínil šéf Krajské správy silnic Jan Růžička.

Radikální přestavba čeká i most přes Robečský potok mezi obcemi Provodín a Jestřebí. Je v havarijním stavu. Současnou konstrukci tvořenou kamennými klenbami vystřídá ocelobetonová, založená na železobetonových pilotech. Oprava by měla vyjít na 8,6 milionu.

Z mostu na silnici druhé třídy za Dubou v rokli opadávají kusy betonu a půjde celý k zemi. Výstavba nového mostu bude stát asi 10 milionů korun. „Bude-li to možné, pokusíme se získat na rekonstrukce dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavět by se mělo po celý příští rok,“ řekl Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky.

Opravu dalších deseti mostů, které na sedmistupňové škále poškození značí číslice sedm, chystá kraj v dalších letech. „Ne všechny mosty, které jsou zařazeny do sedmé třídy, znamenají demolici. Někde je nosná konstrukce v sedmičce, ale opěry jsou ve trojce. Jinde je ale opravdu špatný celý most,“ poznamenal Jan Růžička.

Čtyřicet mostů dostane značku s hmotností

Krajská správa silnic při kontrole prověřovala i zatížitelnost mostů. A čtyřicet z nich nevyhovělo. Kvůli zhoršenému stavu dostanou dopravní značku s omezením tonáže. Na mosty budou moci vjet jen auta se stanovenou hmotností. Pokud před mostem bude značka oznamovat takzvané výhradní zatížení, může na most najet jen jedno auto například o hmotnosti 30 tun.

Kraj vlastní 653 mostů na silnicích druhých a třetích tříd. Sedmnáct jich je v nejhorším stavu, označeném na sedmistupňové stupnici číslovkou 7. Letos kraj zrekonstruoval šest mostů.

V příštím roce plánuje zahájit přípravu rekonstrukcí deseti mostů. Opravou projde most v Srní u České Lípy, ve Stráži pod Ralskem, v Břevništi, přes řeku Olešku v Košťálově, přes Jilemku v Jilemnici, v Novoveské ulici v Jablonci nad Nisou, přes Libchavu ve Volfarticích, přes potok Žlábek ve Stružinci a mezi Václavím a Lestkovem. „Rekonstrukce těchto mostů začnou nejdříve za dva roky,“ uzavřel náměstek Sviták.

„Za posledních šest let jsme zrekonstruovali zhruba stovku mostů. Pořád je to ale málo. Mosty, které jsme převzali od státu, byly ve špatném stavu,“ doplnil Jan Růžička.

Opravovat bude i stát

Ve špatném stavu jsou mosty na libereckém průtahu. S jejich opravou chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít v roce 2021. „Oprava estakády přes Doubskou ulici a železniční tratě a rekonstrukce takzvané polské estakády za nájezdem ze silnice I/14 od Jablonce nad Nisou jsou naplánované na období let 2021 až 2023,“ upozornila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Oba mosty postavili polští stavbaři v roce 1976.

„Mosty budou zbourané, částečně budou využity stávající základy a budou postaveny nové, širší mosty. Stávající estakáda za nájezdem ze silnice číslo 14, která má šestnáct mostních polí, bude nahrazena mostem o jednom poli přes příjezdovou komunikaci k liberecké aréně a navazujícími opěrnými zdmi. Provede se také směrová korekce nájezdové větve ze silnice číslo 14,“ dodala mluvčí Ledvinová.

Hrubý odhad nákladů na rekonstrukce obou mostů včetně souvisejících přeložek inženýrských sítí a úprav komunikací je 280 milionů korun.