Historický most v Krkonoších má jít k zemi, podle místních je to památka

Staré Krkonoše pomalu mizí. Citelně se to příští rok projeví v horské obci Poniklá, kde má nenávratně zmizet 164 let starý kamenný most přes Jizeru v místní části Přívlaka.

Architektonicky velmi cenné dílo není památkově chráněné, Liberecký kraj ho chce zrekonstruovat stylem, kdy z jeho původní podoby mnoho nezbyde. Místní proto vyvíjejí aktivitu, aby byl most prohlášen za kulturní památku.

Architektonicky cenný most v Poniklé je starý 164 let.

„Je to krásná megastavba, která přežila i stoletou vodu z roku 1978 a má nesporné kouzlo. Souhlasíme s tím, že most se musí opravit, ale jeho kondice zdaleka není tak špatná, aby byl de facto zbourán. Postačilo by udělat nový povrch a odvodnění,“ myslí si místní patriot Jaroslav Čížek, bývalý zastupitel, který za mostem bydlí.

Čížek uplynulé roky bojoval v zastupitelstvu za to, aby most byl ušetřen citelných stavebních zásahů. Protože ale stavba patří Libereckému kraji, převážil mezi místními politiky názor, že raději starý most obětují a smíří se s jeho novou podobou, aby se zachovala doprava v obci.

Most je totiž podle posudků Krajské správy silnic Libereckého kraje v šesté kategorii ze sedmi, tedy v havarijním stavu. A kdyby se neopravil, hrozí jeho uzavření. Čížek kvůli tomu raději rezignoval, své snahy o záchranu mostu na občanské úrovni ale nevzdává. Obec je však již rozhodnutá.

Jiné řešení neexistuje, říká starosta

„Mám-li věřit oficiální verzi kraje, tak jiné řešení neexistuje. Most je prostě nebezpečný. Samozřejmě je tu i emocionální stránka, kdy všichni tak nějak víme, že nový most už tak pěkný jako starý most nebude. Sám jsem staromilec, ale také si uvědomuji, že je to dopravní stavba a asi by taky nikdo nechtěl jezdit po 150 let staré silnici,“ obhajuje rozhodnutí starosta Poniklé Tomáš Hájek.

To potvrzuje i hejtmanův náměstek Jan Sviták. „Jsme majiteli mostu a naší prioritou a povinností je umožnit lidem průjezd po mostě do místní části, kde žije přes 200 lidí. Kdybychom most ponechali jak je, jeho technický stav by neumožnil pustit na něj nadále dopravu,“ argumentuje Sviták.

Aktivisty za záchranu původní podoby mostu tak tlačí čas. Rekonstrukce má začít příští rok na jaře a na zápis mezi kulturní památky nezbývá mnoho času. Místní občan Josef Nesvadba vidí jeho památkovou ochranu jako jediné řešení.

„Opravovat něco zbouráním je nesmysl. Vždyť ten most byl stavěn společně se silnicí na Trutnov, budoval se tehdy spolu s rozhlednou Štěpánka. Tu bychom asi také nezbourali, kdyby byla v horším stavu. Na ten most 150 let nikdo nesáhl a přesto přežil a dál slouží. Nový most bude jen stěží stejně kvalitní, ten už 150 let nevydrží. Jeho oprava musí být citlivá s přihlédnutí k jeho mimořádnému vzhledu,“ říká Nesvadba.

Nový most dostane oblouky

Krajská správa silnic Libereckého kraje, která má rekonstrukci na starosti, už ale vybrala zhotovitele opravy a je připravena zjara začít. „Projektant se hodně snažil, aby most alespoň trochu připomínal ten starý, například se tam objeví znovu mostní oblouky. Kopie původního mostu to ale samozřejmě nebude, to už dnes ani není možné,“ podotýká její šéf Jan Růžička.

Památkáři se v hodnocení mostu shodují s lidmi, že jde o výjimečnou stavbu. „Z pohledu památkové péče představuje most na Přívlakách velmi zajímavou stavbu. V horském regionu jde o výjimečnou konstrukci nesoucí rysy výrazného architektonického řešení, odpovídající nárokům státního zadání a vyššího mostního stavitelství. Zároveň objekt představuje důležitý historický pramen a doklad postupů tehdejšího stavitelství a zručnosti rukodělné kamenické práce. Navíc se v krajinotvorné úloze hmota mostu stala charakteristickou dominantou dolní části krkonošského údolí Jizery. Jeho případnou přestavbou či demolicí by tak došlo k další velké ztrátě v již tak zdecimovaném fondu historických silničních mostů,“ argumentuje Martin Ouhrabka, pracovník libereckého oddělení Národního památkového ústavu.

„Za stávajících okolností se našemu libereckému pracovišti NPÚ jako nejvýhodnější varianta dané situace jeví co největší míra zachování konstrukcí mostu a jeho případné prohlášení za kulturní památku,“ dodává Ouhrabka.

Most zkoumají památkáři

Kdyby byl most prohlášen za kulturní památku, musela by rekonstrukce proběhnout s respektem k stávající podobě a pokud možno se zachováním co nejvíce historických konstrukcí.

Most v Poniklé byl vystavěn v roce 1856 jako součást jedné z větví erární, tzv. Krkonošské silnice budované okolo poloviny 19. století. Silnice vycházející z křižovatky V Arnoštově po překonání Jizery stoupala dále k Vysokému a přes Sklenařice k Příchovicím. Těleso mostu včetně architektonicky členěných prvků je vyzděno z precizně opracovaných kvádrů mírně narůžovělého pevného pískovce.

„Naše sporé vědomosti o mostě by měl doplnit aktuálně prováděný průzkum, doprovázený i archivní rešerší,“ říká památkář Martin Ouhrabka. „O technickém stavu více jak stošedesátiletého mostu a kvalitě tehdejší práce si každý projíždějící motorista může nakonec udělat vlastní úsudek sám,“ dodává.