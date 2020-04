Liberecký kraj odmítl plošné vymezení lůžek pro seniory s koronavirem

11:21 , aktualizováno 11:21

Liberecký kraj odmítá plošné vymezení 60 lůžek na 100 tisíc obyvatel pro seniory, u nichž testy prokázaly onemocnění COVID-19. Pro Liberecký kraj by to znamenalo vyčlenit 290 lůžek. Vedení kraje to považuje za nesmyslné, znamenalo by to vystěhovat celou jednu okresní nemocnici.