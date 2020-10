V Libereckém kraji budou vládnout Půtovi Starostové s ODS a Piráty

„K dosažení dohody jsou potřeba ještě nějaká jednání, nějaké domácí úkoly které musíme do zítřka (úterý) splnit,“ řekl lídr Starostů pro Liberecký kraj a dosavadní hejtman Martin Půta.



Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti.



Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři křesla. K většině by Starostům stačilo spojit se s jednou z dalších úspěšných stran, taková koalice by ale podle Půty byla křehká. Ve spojení s ODS a Piráty budou mít pohodlnou většinu 32 mandátů.

Předběžně se hovoří o formátu, kdy by starostové měli v devítičlenné krajské radě pět křesel a po dvou ODS a Piráti. „Zítra (v úterý) budeme informovat o formátu a dalších podrobnostech dohody,“ uvedl Půta.

Lídr ODS Dan Ramzer potvrdil, že při dnešním večerním jednání nastala shoda. „Pravděpodobně budeme společně vládnout,“ uvedl Ramzer. Dohodě jsou naklonění i Piráti, kteří za ideální variantu pro sebe považovali dvojkoalici s vítěznými starosty a měli vůči spojení s ODS výhrady.

„Došlo ke změně,“ uvedl krajský lídr Pirátů Zbyněk Miklík. Ani on nechtěl zatím sdělit podrobnosti. „Schůzka probíhala dobře a detaily bych řekl až zítra (v úterý) na tiskové konferenci v 9:00,“ dodal.



I před čtyřmi lety vyhráli krajské volby v Libereckém kraji starostové, když jim dala hlas téměř třetina voličů a získali v zastupitelstvu 18 míst ze 45. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty, třetí byli komunisté. Za nimi skončily ČSSD, ODS, Změna pro Liberecký kraj a Koalice SPD a SPO. Kraji vládla koalice starostů s ANO, ČSSD a ODS, dohromady měla 35 křesel.