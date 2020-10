Fenomén Martin Půta. „Malý Babiš“ z Liberce opět zválcoval oponenty

Vítej, zlatý hattricku, pomohl si v sobotu večer známou hokejovou hláškou předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan, když vítal v centrále hnutí na Malostranském náměstí Martina Půtu. Muže, kterému se podařil neobvyklý kousek. Potřetí za sebou dokázal v krajských volbách v Libereckém kraji jasně zvítězit. Navíc s regionálním uskupením Starostové pro Liberecký kraj, které nemá přesah do celostátní politiky.

K tomu získal přes jedenáct tisíc preferenčních hlasů, což je jeden z nejlepších výsledků v republice. „Vítězství je skvělý pocit,“ okomentoval svůj nesporný úspěch Půta. Během sobotního volebního dne ovšem připustil, že je to možná naposledy, kdy bude hejtmanem. „Člověk by měl skončit v pravý čas,“ řekl a přitom naznačil, že bude příští rok kandidovat do Poslanecké sněmovny. Chce posílit protibabišovský tábor.



S enormní podporou

Půta začínal jako starosta Hrádku nad Nisou, kterým byl deset let a dodnes tam žije. Kromě vrcholu krajské politiky byl už před třemi lety zvolen poslancem, když z posledního místa kandidátky díky preferenčním hlasům všechny svoje kolegy přeskočil. Mandátu se nakonec vzdal a zůstal v regionální politice. Tam je jeho podpora enormní, jak ukazují nejen krajské, ale i komunální volby. A jeho pozicí neotřáslo ani to, že byl před šesti lety obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby při přípravě rekonstrukce kostela sv. Máří Magdaleny v Liberci. Naopak svoji pozici upevnil a letos na jaře byl obvinění zproštěn.

„Malý Babiš“

Úspěch Martina Půty je skryt ve schopnosti sebeprezentace a dostatku financí na kampaň. Letos na ni měl sedm milionů. Pro srovnání, krajské hnutí ANO mělo necelé dva miliony. Navíc je Půta hodně vidět.



Martin Půta se svou ženou (3. října 2020)

Na Liberecku se mu ostatně přezdívá „Malý Babiš“. Svojí denní aktivitou na sociálních sítích totiž připomíná premiéra Andreje Babiše. K tomu si Půta na kandidátku svého uskupení vybírá oblíbené starosty, třeba z Turnova, Semil či Chrastavy, kteří přinášejí tisíce hlasů.



Příkladem je letos starosta Chrastavy a senátor Michael Canov, kterého voliči z osmého místa díky preferencím vynesli na druhé. Politická zdatnost Martina Půty se projevila například, když před čtyřmi lety vytvořil v kraji tak širokou koalici, že tím významně eliminoval opozici.